Instagram desde el ordenador. Opciones que no fallan.

Desde hace muchos años las agencias han estado buscando opciones para poder actualizar las cuentas de Instagram de sus clientes desde un ordenador. El motivo es obvio: un móvil solo puede tener abiertas al mismo tiempo un máximo de 5 cuentas de Instagram, por lo que si hay 20 clientes, serían necesarios 4 móviles para realizar la actualización diaria sin tener que entrar y salir constantemente de cada cuenta.

Aplicaciones de terceros se han estado poniendo las pilas con el tema desde hace tiempo. Buffer permite enviar a Instagarm, pero solo activa una notificación indicando el momento de la actualización, por lo que nos obliga depender del móvil y vuelve a ser necesario tener la cuenta en el dispositivo. Es una buena opción para darle formato al contenido, pero poco más. Otras, como hootsuite, permiten la publicación, pero la desconexión de cuentas por motivos de seguridad es demasiado frecuente, por lo que al final no es tan práctico como debería (podemos programar publicaciones de forma automática, pero no podemos relajarnos, porque si una cuenta se desconecta de forma automática, la publicación no se realiza).

Creator Studio para Instagram

El caso es que opciones siempre han ido apareciendo, unas mejores que otras, hasta que Facebook presentó la integración de Instagram con Creator Studio, opción que comentamos en este vídeo:

Es una solución oficial, permite la publicación en Instagram y en IGTV, y es posible programar publicaciones en el futuro, pero aún tiene varios problemas:

– Si el vídeo no tiene exactamente el tamaño justo, no permite la publicación, no ofrece la posibilidad de cortar, ajustar o editar de ninguna forma.

– Aunque permite publicar en Instagram y Facebook al mismo tiempo, no permite programar publicaciones para el futuro en ambas de forma simultánea.

– El orden de las imágenes en Instagram no puede ser alterado de forma intuitiva y sencilla.

– No permite publicar Historias.

Es decir, es una solución «casera» y primitiva, mucho peor que otros editores que podemos encontrar por Internet, pero funciona. Podemos confiar en su programación y es posible tener decenas de cuentas sin problemas.

Emuladores

Por supuesto, siempre podemos usar un emulador para hacer que nuestro PC sea «un móvil», lo explicamos paso a paso en este vídeo, pero volvemos al problema del principio: 5 cuentas como máximo.

Desde el navegador

Ahora Instagram está apostando por la versión del navegador, desde donde podemos usar el chat, por ejemplo, pero sus funciones siguen siendo útiles para quien gestiona una sola cuenta, los que gestionamos decenas seguimos necesitando una opción decente que Facebook, dueña de Instagram, sigue sin ofrecernos.

Aún así, si queremos subir fotos desde el navegador, sí es posible, y en este vídeo de 2018 os explicamos cómo:

Algo engorroso para quien prefiere no navegar por código, pero útil para quien no tiene otro recurso a mano.