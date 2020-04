5 de los mejores juegos Battle Royale del 2020 para móviles Android

Bien sabemos que el género Battle Royale es uno de los más famosos desde hace unos cuántos años en las plataformas de entretenimiento disponibles. Estas batallas masivas de hasta 100 jugadores, en las que se debe intentar ser el último jugador con vida de todos, se han hechos más que famosas a través de diversos juegos de éxito como Fortnite, Call of Duty: Mobile o PUBG.

Estos videojuegos han cautivado a millones de personas. Sin embargo, aunque estos títulos forman parte de la élite de este género, muchos otros usuarios buscan nuevos contenidos que probar para salir de los típicos mapas, personajes e interfaces de juego. Por eso, a continuación serán presentados algunos de los mejores videojuegos gratuitos de tipo Battle Royale de este 2020 para móviles Android.

Knives Out es un juego que se remonta a tiempos en donde aún no se encontraban disponibles títulos como Call of Duty: Mobile o PUGB, por lo que cuenta con un poco más de historia que los anteriores. Presenta una perspectiva diferente en comparación a otros juegos Battle Royale, proporcionando diversas armas, habilidades distintivas y como un punto extrañamente llamativo, la posibilidad de jugar partidas en equipos de hasta 5 jugadores y no de 4, como ocurre en la mayoría de los mismos.

Un punto interesante sobre este videojuego desarrollado por NetEase Games son sus partidas, que en vez de ingresar 100 jugadores por sala como en casi todos los Battle Royale, el juego cuenta con sesiones de 120 y 300 jugadores. En general es un título bastante entretenido con una acción constante, en donde podremos utilizar todo tipo de armas, vehículos y unos exoesqueletos que nos permitirán movernos de un lugar del mapa a otro, además de atacar a los enemigos que se aparezcan por el camino.

La fama de este juego futurista viene debido a la posibilidad de realizar diversos movimientos y acciones que realmente no podrás hacer en otros videojuegos del estilo, como por ejemplo hacer parkour, esquivar golpes y disparos, entre otras opciones. Dispone de unos gráficos llamativos y maduros en cuanto a la combinación de colores y texturas, por lo que es uno de sus puntos más destacados. Armas futuristas, barreras cuánticas, campos de fuerza invisibles y mucho más se puede encontrar en este título, el cual cuenta con una calificación de 4.1 en la Google Play.

Creative Destruction cuenta con una jugabilidad similar a la de Fortnite, en donde podrás construir o desmantelar estructuras con el objetivo de defenderte, todo esto a lo largo y ancho del mapa de 16 millones de metros cuadrados. Este mapa cuenta con diferentes zonas climáticas, además de diversos escenarios animados como valles, bosques, puertos, playas, entre muchos otros.

Call of Duty: Mobile merece estar en la lista sí o sí por diferentes motivos: está siendo uno de los más jugados en la actualidad, cuenta con elementos más reales y en poco tiempo ha sacado buenas actualizaciones. Con más de 100 millones de descargas, puedes probar este Battle Royale en tu Android y también jugar partidas rápidas o de zombies en otros mapas. CoD: Mobile posee un montón de armas, objetos para personalizar el armamento y el personaje y mucho más de forma grauita.