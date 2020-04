Un paso a paso para limpiar y desinfectar bien tu móvil

Limpiar el móvil después de su uso es algo que debería hacerse con frecuencia, ahora y siempre, pero hay que tener mucho cuidado con los productos usados y con el método, ya que el agua y la electrónica no son buenos amigos.

Hay que evitar que entren líquidos por los agujeros, hay que usar productos no abrasivos, hay que evitar rayar la pantalla… son varias cosas a tener en cuenta, por eso hemos hecho un vídeo explicando un paso a paso:

Después de ver el vídeo, podéis quedaros con estas recomendaciones principales:

– No hay que olvidar limpiar las fundas de plástico:

– Hay que conocer bien cada móvil, saber dónde están las cámaras, los orificios de altavoz y micrófono, los botones… de esa forma limpiaremos cada parte con la técnica adecuada.

– No es necesario usar productos caros, en muchas ocasiones basta con agua y jabón. Lo más importante es cómo se limpia, no con qué.

– Si los orificios están muy sucios, limpiadlos primero con un pincel seco. Evitar agujas que puedan entrar mucho y estropear alguna parte interna.

– Cuidado con los paños que usáis, algunos pueden rayar la pantalla o la cámara. Es mucho peor rayar la cámara, ya que os dejará sin fotos de calidad, por lo que es bueno prestar mucha atención a ese punto.

Si tenéis dudas sobre algún modelo específico, dejadlo en los comentarios del vídeo en nuestro canal de Youtube.