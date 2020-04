Algunos teléfonos de Huawei sí recibirán la nueva API de rastreo de contactos de Google

La tecnología jugará un papel clave para propiciar el desconfinamiento de la sociedad en muchas partes del mundo, facilitando la vuelta a una situación de cierta normalidad que posibilite también la reactivación económica en muchos sectores afectados.

A este respecto, el pasado mes de abril, Apple y Google anunciaron que están uniendo sus esfuerzos para desarrollar conjuntamente una tecnología que permita ayudar a gobiernos y agencias de salud del mundo a reducir la propagación del Covid-19 en sus territorios mediante el rastreo de contactos de las personas infectadas. Esta tecnología está dividida en dos fases, siendo la primera el desarrollo de una API sobre la cual permitirá a una plataforma en desarrollo permitir el rastreo de contactos a través de la tecnología Bluetooth.



Llegará a través de una actualización de Google Play Services

La primera fase estaría a punto de comenzar precisamente mañana, algo antes de lo previsto inicialmente, en el que tanto Apple como Google lanzarán la nueva API a través de una nueva actualización del sistema y nueva actualización de los servicios de Google, respectivamente.

Ahora bien, ¿qué pasa con los teléfonos de Huawei y de su marca secundaria, Honor? Teniendo en cuenta que ya no existen relaciones comerciales entre Huawei y Google, dado el veto establecido por el gobierno estadounidense para que las empresas de aquel país no puedan seguir con sus relaciones comerciales con Huawei, acusada de espionaje, habrá quienes hayan pensado de que sus teléfonos no recibirán la nueva API sobre la cual se sustente la nueva plataforma de rastreo de contactos de suscripción voluntaria.

Hace unos días, la publicación TechRadar arrojó algo de luz ante la situación que vive actualmente Huawei. En este sentido, la citada publicación ha recibido la confirmación oficial de la compañía de que algunos de sus modelos sí recibirán la API de rastreo de Google.

Serán todos aquellos teléfonos modernos que se hayan lanzado antes del mes de mayo de 2019, que aún continuarán recibiendo soporte por parte de Google. Por ejemplo sí lo recibirán los teléfonos Huawei P30 y el Huawei P30 Pro pero no el Huawei Mate 30 debido a su lanzamiento en fecha posterior.

Por ahora no se sabe si ocurrirá lo mismo con los teléfonos de la submarca Honor, pero lo lógico es que también ocurra algo similar. Ahora bien, los teléfonos más antiguos de Huawei no recibirán la nueva API.

El motivo no es otro de que no cuenta con la tecnología Bluetooth de baja energía integrada, por lo que será necesario disponer de un teléfono que disponga de Bluetooth Low Energy (BLE) para que los teléfonos Huawei puedan hacer uso de la nueva plataforma, y se hayan lanzado antes de mayo de 2019.

Crédito de la imagen: Huawei