El drone que puede detectar la fiebre, la tos y otros síntomas

Uno de los últimos proyectos de Estados Unidos relacionados con el coronavirus tiene que ver con un drone que está siendo puesto a disposición de la policía para monitorear patrones en la población.

Este proyecto, que tiene como nombre Aplana la Curva (Flatten the Curve Pilot Program), está siendo desarrollado por Draganfly Inc, compañía que cuenta con un software propio y que está siendo integrando a los drones de Westport PD. Estas son todas sus funciones.

Qué puede hacer el dron de Draganfly y en dónde será utilizado

Los drones Westport PD con cámara 4K están siendo equipados con el programa de Draganfly para analizar imágenes en tiempo real y así detectar la frecuencia respiratoria, movimientos relacionados con posible tos, el pulso e inclusive la distancia entre las personas.

Tal y como se observa en el vídeo presentado en cuestión, el software puede emitir una franja roja cuando vea que dos o más personas están a menos de dos metros y una franja verde cuando estén fuera de ese borde.

En lo que respecta a su uso, la policía de Westport, en Connecticut, ya ha iniciado las pruebas en las calles de la ciudad para verificar que se estén respetando las normas de distanciamiento y si algunas personas que están fuera de casa pueden tener síntomas del COVID-19. Ellos también han asegurado que la tecnología no será utilizada sobre propiedades privadas, esto a raíz de los comentarios y dudas acerca de la privacidad que tiene la población.

El jefe de policía de Westport, Foti Koskinas, destacó lo siguiente en una nota de prensa: «Esta tecnología no solo mejora la seguridad de nuestros oficiales y de los ciudadanos. Además, el uso de drones sigue siendo una tecnología de referencia para llegar a las áreas más remotas cuando se dispone de poca o ninguna mano de obra». Tan solo en New York, por ejemplo, la cifra de oficiales contagiados ya supera los 4.400, con 30 muertes del Departamento de Policía de New York, por lo que este proyecto.

Sumado a lo anterior, también deja claro que este avance ayuda a que los oficiales puedan tener los datos necesarios para tomar las mejores decisiones en cualquier situación.

Por ahora, no se ha revelado si otras ciudades estadounidenses comenzarán a utilizar esta tecnología, pero apostamos a que más temprano que tarde se sumarán más departamentos policiales.