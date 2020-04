Crowdless, una app que nos dice dónde hay aglomeraciones de personas

Si bien la mayoría de los países se encuentran aún cumpliendo la fase de cuarentena como única medida eficaz para evitar contagios masivos de covid-19, lo cierto es que al terminar el periodo de confinamiento la mayoría haremos del distanciamiento social parte de nuestra dinámica, especialmente en lo que respecta a evitar multitudes.

Pensando en ello, la Agencia Espacial Europea decidió unir esfuerzos con la compañía Lanterne para crear una aplicación de nombre Crowdless, con el propósito de brindar ayuda a las personas en su misión de evadir aglomeraciones, algo similar a como funciona Waze, pero, en vez de ser aplicado con coches, esta herramienta lo hace con personas.

En este sentido, Crowdless actúa llevando a cabo análisis sobre datos de satélite de carácter anónimo como la cantidad de móviles conectados a la red, dato que luego es contrastado con datos de GPS, Google Maps y Google Spaces.

Al final Crowdless genera un mapa en tiempo real mostrando al usuario aquellos lugares cercanos con alta concentración de personas de modo que pueda tomar la decisión de evadirlos o no.

Cabe destacar que para usar Crowdless el usuario no requiere pasar por ningún proceso de registro ni tampoco ser forzado a permitir el acceso a sus datos privados almacenados en el móvil donde se instala la aplicación. No obstante, el usuario puede cooperar, si lo desea, proporcionando información a la aplicación acerca de si el lugar marcado como punto de aglomeración de personas es correcto o no.

Uno de los aspectos que podría ser considerado como un fallo en el uso de Crowdless es la ausencia de una opción que permita realizar una búsqueda en un perímetro más amplio del lugar donde se encuentre ubicado el usuario, siendo necesario en ese caso desplazarse manualmente por el mapa, acción que podría resultar tediosa. Añadido a esto se hace notable la presencia de un espacio vacío cuando se cambia la visualización del mapa a modo horizontal, algo que puede resultar tolerable tomando en consideración que se trata de una aplicación nueva.

Mantener la aplicación siempre gratuita es la premisa principal promovida por los desarrolladores de Crowdless a fin de facilitar a las personas que puedan cumplir eficazmente la medida de distanciamiento social durante el tiempo que dure la pandemia y en la etapa posterior a ello.

En base a todo esto cabría preguntarse si muchas de las personas que usen la aplicación tendrán la suficiente voluntad para mantenerse alejadas de aglomeraciones difíciles de evitar como las del metro, aquellas relacionadas con rebajas de ropa o en horas previas a un partido de futbol.

Crowdless se encuentra disponible para ser descargado en iOS y Android.