Twitter atacará a los tweets que informen sobre relación entre 5G y Coronavirus

Hace pocas semanas os explicamos que la relación entre 5G y el coronavirus no tenía ningún sentido desde el punto de vista biológico, hoy Twitter lo vuelve a confirmar con una acción más radical.

Mientras los escépticos de 5G siguen intentando vincular esta tecnología con todo tipo de problemas de salud, y algunos destruyen antenas 5G por el mundo, otros intentan que las noticias falsas en este sentido dejen de distribuirse, y Twitter lo quiere hacer eliminando este tipo de información de su red.

Así es, Twitter amplió hoy su guía COVID-19 para incluir el tema, y lo hace con la siguiente afirmación en TC:

De esta forma dejan claro que no serán todos los posts sobre 5G y coronavirus los que serán eliminados, solo los que potencialmente causen daño, por lo que en esta primera fase parece que se enfocarán en los que quieran dañar estructuras.

We have broadened our guidance on unverified claims that incite people to engage in harmful activity, could lead to the destruction or damage of critical 5G infrastructure, or could lead to widespread panic, social unrest, or large-scale disorder.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 22, 2020