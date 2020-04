Los pros y contras de la mejor cámara móvil del año

Con el Huawei P40 Pro en manos hemos decidido realizar pruebas intensivas con su cámara, muy semejante en cuando a calidad a la del Samsung Galsxy S20, todo sea dicho de paso.

Dentro de los límites que nos permite la cuarentena, hemos hecho fotos nocturnas con y sin movimiento, zooms con buena luz, bajando escaleras en interiores… todo para poder tener listo este vídeo:

Como veis, hay muy poco que criticarle. Mantiene texturas de forma envidiable, tiene un zoom 50x mucho mejor que con el modelo anterior, el P30 Pro, y las fotos nocturnas parecen sacadas de otro mundo, ve luz donde el ojo no consigue llegar.

Aún así, no todo son maravillas, hay algunos puntos negativos que vale la pena funcionar:

– El vídeo en movimiento por la noche no es tan fluido como debería ser. Se puede apreciar en el vídeo en el momento en el que corremos, aunque también es importante decir que no es fácil tener un vídeo nocturno perfecto con cámara en la mano de alguien corriendo.

– Aunque no se muestra en el vídeo, no conseguimos que el macro funcionara correctamente. Los primeros planos no enfocan correctamente, algo que sí hacía el P30 Pro. Es muy posible que se trate de algún problema específico del terminal, o de alguna actualización de software que aún no haya llegado, pero es bastante frustrante que no consiga enfocar objetos a menos de 10 cm.

Lo que sí está claro es que es uno de los mejores terminales que una persona puede tener si su prioridad es la cámara, ya que, recordemos, no viene con los servicios de Google. Es importante en este punto leer el artículo Sí se puede usar el Huawei P40 Pro como móvil principal, aunque no tenga Google, para que se entiendan los pros y contras en este tema.