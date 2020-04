Llamadas automáticas que pueden detectar riesgo de coronavirus entre las personas

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la humanidad actualmente es el no saber exactamente cuánta gente hay enferma con COVID-19. No hay suficientes tests, millones de personas están confinadas y no pueden hacerse una prueba de forma sencilla, lo que hace que definir una estrategia para luchar contra la pandemia sea prácticamente imposible.

Es por ese motivo que me ha llamado la atención lo que hacen en Dasha, una startup que realiza llamadas automáticas a las personas y, en función de lo que escucha, y usando Inteligencia Artificial, determina si hay o no hay riesgo de tener una persona enferma al otro lado de la línea.

Su AI de voz examina a las personas para detectar síntomas de COVID-19 y exposición a través de controles de salud matutinos por teléfono. Todos los días el robot llama a las personas y, siguiendo las pautas recomendadas, Dasha evalúa si la persona está en riesgo.

El proyecto ha sido creado para que las empresas lo implementen para verificar si sus empleados pueden o no ir a trabajar. Todos los datos están disponibles para el departamento de recursos humanos para que puedan monitorear el estado de salud del empleado. Esta IA puede ser utilizada por empresas que continúan trabajando en estos días y que más la necesitan: venta minorista, atención médica, seguros y banca.

Lo presentan así:

Creemos que los propietarios de las empresas deben tratar la vida de sus trabajadores con gran respeto y eliminar los riesgos para cada uno de ellos. Nuestra tecnología importa, porque cumple exactamente ese propósito. En Dasha AI estamos creando la primera IA de conversación de voz del mundo que supera la prueba de Turing, lo que significa que más del 98% de las personas que hablan con Dasha no pueden decir que en realidad no es una persona real.

La tecnología presentada es aplicable a cualquier proceso comercial que requiera llamadas. Por el momento, el enfoque de Dasha AI radica en reemplazar centros de llamadas para sus clientes empresariales, pero sería interesante que los gobiernos implementen algo así para hacer test en masa, aunque sea un primer filtro con un porcentaje de error alto.

En su web hay algunos ejemplos de llamadas realizadas a una persona sana, a una persona con sospecha de gripe y a una persona con sospecha de COVID-19.