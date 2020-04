Google avisará cuando no encuentre resultados coincidentes con las búsquedas

El buscador de Google siempre trata de proporcionarnos la información que necesitamos tener cada vez que realizamos nuestras búsquedas, disponiendo de una serie de medidas que traten de ayudarnos a formularlas correctamente, sobre todo, cuando escribimos mal cualquier palabra en nuestras consultas, e incluso entender verdaderamente lo que queremos buscar aunque no hayamos expresado bien el sentido de nuestras búsquedas, gracias a su tecnología de procesamiento de lenguaje natural.

Pero a pesar de todo, pueden existir casos concretos en los que no exista coincidencias de resultados a las búsquedas realizadas. Para cuando se dé esta circunstancia, que no será lo habitual, a partir de hoy, y por el momento para usuarios en los Estados Unidos, Google comenzará a proporcionar un aviso señalando que no ha podido encontrar nada que coincida al criterio de búsqueda.



Para no perder el tiempo en las búsquedas

Esto no significa que no ofrezca ninguna relación de resultados, todo lo contrario, ya que incluso en caso de no existir coincidencia, Google traerá una serie de resultados que considere que pueda ser útil para el propio usuario.

Además, siempre que sea posible, también sugerirá búsquedas alternativas a las realizadas, y también se ofrece a llevar consejos acerca de cómo podría reformular los criterios de búsquedas para mejorar el sentido de las consultas que permitan a Google acertar con los resultados.

En el fondo, Google pretende ahorrar algo de tiempo a los usuarios en aquellos casos donde no encuentran lo que desean obtener en un momento dado, ayudándoles a ser más efectivos en sus búsquedas. Y si aún así no encuentran lo que desean, lo único que les queda ya es esperar a que en Internet comiencen a aparecer contenidos que están relacionados con sus criterios de búsquedas.

De momento, como decimos, estas novedades llegan hoy a los Estados Unidos, aunque es esperable que en cualquier momento llegue a otros mercados, siendo esta una práctica habitual de la compañía.