Formación online para los que quieren dar clases por Internet

Si queréis ser profesores en Internet, dedicaros a impartir clases online, tenéis que conocer algunos temas relacionados tanto con herramientas como con transformación digital en general.

Hoy nos presentan una excelente forma de comenzar con el tema: disfrutar de masterclass que ayudarán a obtener las habilidades necesarias para poder ser un excelente profesor por Internet.

Se trata de la iniciativa Masterclasses Serie: Formadores On-line, un ciclo de 10 masterclass en directo para enseñar a formadores a aprender lo básico para poder enseñar on-line. Una iniciativa que han lanzado desde Alumne y Wekab, una de las mayores comunidades de formadores de España, y que puede disfrutarse en soyformador.com.

Nos comentan que no se trata tanto de conocer herramientas o aplicaciones en general y sí de ayuda para entrenar las habilidades necesarias para poder realizar la tarea.

Las masterclass son impartidas por algunos de los mejores profesionales del sector, tal y como se puede apreciar en la captura superior, quienes darán estas masterclass gratuitas en directo, aunque siempre podemos verlas grabadas ya en la plataforma (comenzaron el día 20 de abril).

Uno de los objetivos es crear una gran comunidad de formadores en torno al tema, y para ello se han enfocado en diferentes temas de interés para varios sectores. Desde eLearning en tiempos del COVID-19 a cómo salir bien en pantalla, pasando por el ¡Vaya clase más aburrida!, si lo sé, no me apunto o cómo humanizar la teleformación, los temas no tienen desperdicio.