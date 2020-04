WhatsApp, videoconferencias para 8 y nuevos stickers

Vivimos en un momento en el que, a consecuencia del confinamiento por el Covid-19, muchas personas están utilizando herramientas alternativas que les permitan estar con un número suficiente de personas dentro de una misma videollamada, descartando por el momento al popular servicio de mensajería WhatsApp, que hasta ahora ha ido permitiendo un máximo de cuatro personas dentro de sus llamadas grupales, siendo en estos momentos una capacidad más que insuficiente.

Pero WhatsApp está reaccionando a tiempo. En este sentido, el portal WABetaInfo ya encontró indicios, a principios de mes, de que el popular servicio de mensajería, propiedad de Facebook Inc, estaba trabajando para doblar la capacidad de sus llamadas grupales, implicando además algunas modificaciones en la interfaz de usuario.



Pero a partir de hoy, las llamadas grupales de hasta ocho participantes, tanto de audio como de vídeo, ya son una realidad, aunque por el momento al alcance de aquellos usuarios que utilicen la última beta de WhatsApp para Android y para iOS. Por desgracia, los programas beta de WhatsApp para Android e iOS ya no admiten más participantes, aunque en el caso de la plataforma Android, los usuarios tienen como alternativa instalarse la APK de la última beta de forma manual.

Y es que, para poder hacer llamadas grupales de hasta ocho personas, es necesario que todos cuenten con la última beta, que en el caso de la plataforma Android, alcanza a la versión 2.20.133, mientras que en iOS, alcanza la versión 2.20.50.25.

WABetaInfo señala que existe la posibilidad de que, aún con la última beta, los usuarios no tengan acceso a la nueva capacidad, para lo que insta a la realización de una copia de seguridad para realizar posteriormente una reinstalación de la última beta. Y si aún así no se tiene acceso, WABetaInfo insta a esperar, ya que el despliegue se está realizando de manera gradual a nivel del servidor.

Una ves se tenga acceso, hay dos formas posibles de crear una nueva llamada grupal: bien, dentro de los chats grupales, pulsando el icono de llamada y seleccionando hasta 7 usuarios más, o bien desde la pestaña de llamadas, pulsando en «Nueva llamada grupal», seleccionando al resto de usuarios con los que se desea conversar.

Tal está siendo la importancia de las videollamadas en esta época que hasta el servicio de mensajería segura Threema, que tiene sus servidores en Suiza, también está dando los primeros pasos en agregar características de videollamadas.

En cualquier caso, el incremento de la capacidad de las llamadas grupales hasta un máximo de ocho participantes en la última beta de WhatsApp es el paso previo a que en poco tiempo llegue finalmente al resto de usuarios de la aplicación.

Y dada la aceleración de trabajo que están realizando desde la plataforma de mensajería, es probable que la nueva capacidad llegue en un plazo corto de tiempo, evitando así que los usuarios se vayan a Houseparty, que permite un máximo de 8 personas, a Google Duo, que desde finales del pasado mes de marzo amplió su capacidad hasta 12 personas, entre otras herramientas alternativas, dominada en estos momentos por Zoom.

Por otro lado, WhatsApp acaba de estrenar globalmente el nuevo conjunto de pegatinas «Together at Home», cuya temática está relacionada a la situación de confinamiento que estamos gran parte de la población mundial, y que ha sido desarrollado en colaboración con la organización mundial de la salud.

We worked together with @WHO on a new 'Together at Home' sticker pack to help people stay connected throughout this moment and beyond. Send an air high five, celebrate our medical heroes, or show love to a personal hero in your life. Available now in your WhatsApp. pic.twitter.com/6xjKylYzRd

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) April 21, 2020