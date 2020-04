Nintendo presenta un nuevo creador de mundos de Super Mario

Nintendo ha anunciado lo que describe como la actualización final de Super Mario Maker 2, y viene con un modo (World Maker) que nos permitirá diseñar un mapa y unir múltiples partes.

Cada mundo puede contener hasta cinco niveles, y ocho de los mundos pueden combinarse, lo que significa que podemos crear nuestro propio juego de Mario de 40 niveles.

Disponible en supermariomaker.nintendo.com lo presentan en Twitter:

The final major update for #SuperMarioMaker2 is near! Create your own Super World in the new World Maker mode. Course parts like the Frog Suit, Goomba Mask, & more wacky fun wearables join the fun too! The free update arrives 4/22 on #NintendoSwitch!https://t.co/t7UJnfdQ1I pic.twitter.com/JrPfxrZcHW

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 21, 2020