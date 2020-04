El Cybertruck de Tesla será sumergible por un tiempo

En un nuevo tweet, Elon Musk, CEO de Tesla, ha confirmado que su famoso Cybertruck podrá flotar durante un tiempo.

Así es, los dueños del coche podrán usarlo dentro del agua y ver como flota, al menos por cortos períodos de tiempo, aunque no ha dado detalles sobre cómo funcionaría.

Musk ya se jactó en 2016 de que el sedán Model S más pequeño de Tesla también podría flotar por un tiempo. De hecho dicho que el Modelo S flota lo suficientemente bien como para convertirlo en un bote por cortos períodos de tiempo, con empuje a través de la rotación de la rueda. Según Musk, fue principalmente gracias a la batería herméticamente sellada que recubre el piso del vehículo lo que podría ayudarlo a flotar.

Yes. It will even float for a while.

