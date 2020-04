Las mejores apps para hacer ejercicio en casa

Una motivación común para hacer ejercicio es contar con las ganas de querer verse y sentirse mejor, luciendo un cuerpo tonificado. No obstante, el acceso a una membresía de gimnasio no siempre es asequible para todos y más aún en el presente contexto de confinamiento, asistir a un establecimiento de esta categoría no es lo más recomendado. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, existen alternativas para realizar estas actividades desde casa.

Con la ayuda de algunas aplicaciones que podemos descargar en nuestros móviles, se nos facilitará la tarea del ejercicio en casa. Desde ellas podremos aprender nuevas rutinas y recibir tips para así, llevar un nuevo estilo de vida. La siguiente lista agrupa nuestra selección de las mejores aplicaciones para hacer ejercicios desde nuestro hogar.

Sworkit Entrenador

Esta app pone a nuestro alcance diferentes modos de entrenamiento a través de videos personalizados, entre ellos algunos dedicados al estiramiento, yoga y fuerza.

Tras elegir un estilo de ejercicio, debes seleccionar el tiempo que le quieras dedicar a ese entrenamiento. También podrás consultar tus resultados, los cuales Sworkit registra para su posterior seguimiento.

Para asegurar resultados eficientes, Sworkit se encarga de combinar algunos ejercicios con una cantidad de tiempo específica. Dispone de excelentes ejercicios de calentamientos y de poco esfuerzo para adultos mayores o novatos. Para acceder a sus servicios debemos optar por una suscripción mensual de 15.99 €.

Enlace: Play Store

Ejercicios en casa – Dietas y entrenador personal

Con Ejercicios en casa, sólo es necesario dedicar unos cuantos minutos e invertir muchísimo esfuerzo. En esta app encontraremos rutinas para trabajar glúteos, abdominales, piernas etc. Dispone de un guía de voz, vídeos creados por entrenadores profesionales, para confiar en que estamos haciendo correctamente los ejercicios. Nosotros mismos podremos diseñar una rutina cómoda para quemar grasa o tonificar nuestro cuerpo.

Enlace: Play Store

Entrenamiento de 7 minutos

En 2016 esta app fue catalogada por Google Play como la mejor de su categoría, haciéndola merecedora de disponer actualmente de 3 millones de usuarios. Con tan solo 7 minutos de ejercicio, esta app ofrece rutinas de alta intensidad mediante clases guiadas por video. Cuenta con 12 ejercicios para hacer en ciclos 30 segundos, con intervalos de descanso de 10 segundos entre cada uno.

Enlace: Play Store – App Store

Entrenamientos Diarios – Rutinas fitness

Ofrece rutinas que podemos realizar en nuestro hogar dedicando entre 5 y 30 minutos, las que fueron diseñadas por un entrenador profesional y planteadas para su fácil seguimiento, con explicaciones detalladas. Entrenamientos Diarios cuenta con una variedad de ejercicios efectivos para lograr sacar músculos y obtener resistencia, los cuales se pueden programar a través del temporizador integrado en la app.

Enlaces: Play Store – App Store

Adidas Training by Runtastic – Ejercicios en Casa

Adidas Training cuenta con una amplia cantidad de programas de entrenamiento que no requieren del uso de máquinas y pesas, los cuales aseguran excelentes resultados. Ya sea que nuestra meta sea perder peso, ganar resistencia o tonificar nuestro cuerpo, podremos lograrlo siguiendo las rutinas de Adidas que, además, nos motivará a llegar hasta el objetivo que deseamos. Cuenta con una guía de salud y más de 180 videos donde se explica cómo realizar los ejercicios correctamente.

Enlaces: Play Store – App Store

Ejercicios en casa – Entrenamientos en Casa

Esta solución, desarrollada por Leap Fitness Group, ofrece un completo programa de entrenamiento para realizar desde casa, ya sea para trabajar en el fortalecimiento de brazos, glúteos o piernas. Con tan solo dedicar cierta cantidad de tiempo al día, se podrá obtener resultados muy favorables. Cuenta con videos y animaciones de cada ejercicio, para ejecutarlos con una postura correcta.

Enlace: Play Store

Abdominales en 30 días – Ejercicio de Abdominales

Otra app que llega de la mano de Leap Fitness Group. Se trata de una variante dedicada exclusivamente al trabajo del abdomen. Para esta misión, ofrece entrenamientos efectivos que son aptos para toda persona, en los que solo se requiere de unos cuantos minutos para dedicarles. En la medida que el entrenamiento avanza, los ejercicios se vuelven cada vez más intensos, con el fin obtener los resultados propuestos.

Enlace: Play Store

Ejercicio de aumento de altura

Contra una común y errada creencia, aún se puede aumentar de estatura un poco más tras cumplir 18 años. En esto influye el tener una buena alimentación, dormir las horas correctas e implementar cierta cantidad de ejercicios, que encontraremos en la aplicación. Estas rutinas pueden aplicarse tanto en niños como en adultos, antes y después de los 18 años.

Además del plan de entrenamiento, la app también facilita una guía de alimentos y consejos para seguir durante el entrenamiento. Para hacer un monitoreo global de tu avance, esta aplicación también realiza un seguimiento a las horas de sueño de su usuario.

Enlace: Play Store

Yoga para quemar grasa en 30 días

Entre las ventajas que se le atribuye al Yoga se encuentra la posibilidad efectiva de quemar grasa.

Esta aplicación dispone de un programa que combina las posturas más favorables del Hatha y Kundalini, para que en 30 días los esfuerzos invertidos se patenten en pérdida de peso. Cada práctica de Yoga viene con instrucciones detalladas.

Como ventaja adicional, este tipo de ejercicio no requiere de ningún equipo adicional.

Enlace: Play Store

Entrenamiento de brazos – Ejercicios de Biceps

Esta app se centra en el fortalecimiento de los brazos. Fue diseñada por preparadores físicos profesionales y requiere de 10 minutos de dedicación ejecutados rutinariamente para empezar a obtener resultados.

Los entrenamientos se encuentran en 3 niveles que varían diariamente y se encuentran sustentados en circuitos de alta intensidad. También ofrecen algunos consejos sobre los alimentos que hay que consumir en concordancia con el régimen de ejercicios.

Enlace: Play Store

HIIT y Cardio Entrenamientos de Fitify

Esta app de Fitify ofrece una rutina completa de ejercicios, la que no solo ayuda a perder peso, sino que también a ganar músculo y resistencia cardiovascular. HIIT y Cardio cuenta con más de 90 ejercicios, un entrenador guía y 4 programas que incluyen demostraciones en vídeo.

Una característica que le aporta mayor valor a esta solución es que no requiere de conexión a Internet para funcionar.

Enlaces: Play Store – App Store

Reto de 21 días – Perder Peso

Este programa se basa en un régimen de ejercicios de 21 días, compuestos por entrenamientos de 50 ejercicios diferentes, los cuales se pueden realizar desde la comodidad del hogar. Se agrupan en tres niveles de dificultad diferentes y se plantean tanto para hombres como para mujeres.

Estos entrenamientos fueron diseñados por preparadores físicos con experiencia.

Enlace: Play Store

Hatha Yoga para principiantes – Asanas y posturas

Siguiendo los pasos que nos indica el instructor virtual de la app, sus usuarios podrán ganar resistencia, fuerza, flexibilidad e incluso perder peso. Para quienes se inician en la práctica del Yoga, esta es una app ideal, pues cuenta con más de 80 posturas y un programa para 30 días, acompañado de audios, videos e instrucciones detalladas.

Enlace: Play Store

Fitness femenino: entrenamiento para mujeres

Plantea una rutina de 7 minutos diarios, compuesta por una serie de ejercicios diseñados para conseguir un vientre plano y para tonificar glúteos y piernas. No se necesita ningún tipo de implemento, solo requerimos el peso de nuestro cuerpo y dedicación.

La aplicación ofrece rutinas de calentamiento y estiramiento y también consejos sobre cada postura.

Enlace: Play Store

Ejercicios de gluteos y piernas, sentadillas por 30 días

Tonificar glúteos y piernas puede ser una tarea más sencilla si se dedica un régimen estructurado de ejercicios. Para este fin, la presente app ofrece planes de entrenamiento proyectados a 30 días.

Además, cuenta también con un plan de dieta complementario para sus rutinas de ejercicios y con un monitor de los progresos obtenidos.

Enlace: Play Store

Rutinas de entrenamiento en casa

Esta aplicación nos deja diseñar nuestro propio plan de entrenamiento y va monitoreando nuestro progreso diario. Muestra estadísticas del gasto de energía y la dificultad de cada ejercicio.

Ofrece la posibilidad de asumir un reto diferente cada día y tener acceso a un programa completo de ejercicios.

Enlace: Play Store

Entrenamiento Plancha

El ejercicio conocido como “plancha” ha ganando fama gracias a que se le atribuye la pérdida de grasa. Esta app ofrece variaciones del mismo, combinando planchas estáticas y dinámicas.

Se trata de una efectiva alternativa para los abdominales, ya que trabaja en su totalidad la zona abdominal y reduce el dolor de espalda.

Enlace: Play Store

Pierde peso en casa en 30 Días – Adelgazar gratis

Si tienes como meta bajar de talla, la app Perder Peso puede ser un gran aliado en tu camino, ya que ofrece rutinas y planes de dieta para lograr aquellos deseados resultados.

Como muchas otras aplicaciones, dispone de animaciones y videos para explicar paso a paso la correcta realización de los ejercicios.

También, permite realizar un seguimiento al progreso del entrenamiento y contar con exactitud las calorías perdidas o ganadas.

Enlaces: Play Store – App Store

La oferta de aplicaciones para realizar ejercicio es variada. Cada alternativa aquí listada puede brindarnos las herramientras necesarias para realizar ejercicios desde nuestra casa o cualquier lugar en el que estemos sin depender de máquinas o la visita a un gimnasio. Con constancia y respetando los métodos propuestos, se pueden obtener resultados realmente favorables.

El ejercicio es una actividad que no sólo favorece nuestro aspecto físico, pues también pasa por un asunto de salud. Por lo mismo, esta colección de apps ofrece una una variada serie de alternativas para evitar las repercusiones que a largo plazo puede traer un estilo de vida sedentario.

Vale resaltar que si cuentas con alguna condición física desfavorable para realizar ejercicio, debes consultar a tu médico antes de iniciar un programa de entrenamiento.