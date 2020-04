Chuwi LarkBox, un Mini mini PC con Windows 10

Conocido por la fabricación de PCs, ultraportátiles y convertibles con características que mantienen el balance adecuado entre precio/prestaciones, el fabricante chino Chuwi se encuentra poniendo a punto los últimos detalles para efectuar el lanzamiento de Chuwi LarkBox, un producto con el cual esperan revolucionar el mercado de las mini computadoras.

«Cuando pensabas que tu PC no podía ser más pequeño» han sido las palabras compartidas por la compañía china a través de Twitter acompañadas por una imagen donde se muestra al Chuwi LarkBox con un aspecto que luce similar al de un adaptador de corriente de móvil o portátil, pero con componentes en su interior enfocados en un mini PC con Windows 10.

