Encuentra cientos de cursos sobre programación en Codinglist

Quienes se dedican a la programación bien conocen lo dinámico que es este mundo, el cual, al igual que muchas otras disciplinas, requiere de una formación constante para mantenerse al tanto de las principales tendencias y técnicas que hay que dominar.

Programadores de distintas áreas y de todos los niveles de experiencia podrán encontrar ayuda para pulir e incrementar su destreza en Coding List, un buscador de cursos de programación que agrupa desde distintas plataformas educativas cientos de alternativas según su entorno de trabajo, lenguaje de programación u otros criterios de interés.

Coding List muestra en su portada una galería con los principales cursos disponibles para consultar. La lista es realmente inmensa y navegar por el scroll infinito de posibilidades que se alarga en la medida que va explorando puede tomar bastante tiempo.

Para agilizar la búsqueda, pueden aplicarse filtros según algunos criterios como su precio, distinguiendo entre tres rangos y aquellos que son gratuitos; por dificultad, entre aquellos para desarrolladores principiantes, de nivel intermedio y avanzados; por lenguajes de programación como C, C++, C#, JavaScript, CSS, PHP, Phyton y muchos otros más; por entornos de trabajo como Bootstrap, JQuery, .NET y más; y por actividades o habilidades, como lo son el desarrollo para la web, iOS, Android, AWS, Linux, Windows, Git, Arduino, Apache, algoritmos, ciencia de datos, redes y otras opciones comunes dentro de este rubro.

Al pulsar sobre la miniatura de algún curso, se desplegará una ventana flotante en la que se mostrará una descripción introductoria, las evaluaciones y comentarios que ha recibido y las consultas que han dejado y/o respondido otros usuarios de esta plataforma.

Coding List funciona como índice de los cursos ofrecidos por prestigiosas plataformas como Coursera, Codecademy, Ocw, Edx, Udacity y Udemy, en las que prestigiosas instituciones y profesionales alojan su oferta educativa a través de MOOCs.

El responsable tras esta iniciativa es Cory Althoff, programador y autor del libro “The Self-Taught Programmer” (El Programador Autodidacta), el cual ofrece una guía para programar “sin una licenciatura en informática”. Ese espíritu, más la experiencia que el autor acumuló con un grupo de Facebook titulado al igual que su libro, en el que se compartían recursos educativos afines con su propuesta, derivó en la creación de esta completa plataforma.

Si quieres aprender sobre ciencias de la computación, construcción de software, desarrollo de aplicaciones móviles, realidad virtual, robótica o automatización, por sólo citar algunos ejemplos, puedes navegar entre las opciones que este listado de cursos ofrece para potenciar tus habilidades de programación.

La plataforma de búsqueda de cursos está disponible en codinglist.com. Si deseas sumarte a su comunidad en Facebook, puedes hacerlo integrándote al grupo Self-Taught Programmers, el cual cuenta con más de 50 mil miembros.