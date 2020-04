Noticias falsas sobre Bill Gates, la moda del año

Bill Gates dedica desde hace muchos años su tiempo y su dinero para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Conozco personalmente muchos de sus proyectos, como sus esfuerzos en la lucha contra la malaria en África, sus aportaciones en algunos hospitales y otros proyectos que no podrían sobrevivir sin su ayuda, pero eso es algo que sé por mi experiencia personal y por las personas con las que me he encontrado en los últimos años, la mayoría de la gente lo desconoce.

El caso es que Bill Gates es ahora el blanco favorito en la época del coronavirus, el protagonista de cientos de Fake News que buscan desprestigiar su persona, según los datos recopilados por The New York Times y Zignal Labs, una compañía que analiza fuentes de medios.

Hay 1,2 millones de menciones en TV y redes sociales a teorías de conspiración que combinan Gates con el virus, un 33% más numerosas que la segunda teoría de conspiración más popular que vincula 5G con COVID-19 (que solo tuvo 18.000 menciones en abril).

Es posible encontrar Fake News sobre la relación entre Bill Gates y el coronavirus en YouTube, Facebook y Twitter. El New York Times encontró 16.000 publicaciones en Facebook este año que fueron comentadas 900.000 veces. Los 10 videos más populares de Youtube que difunden información errónea sobre Gates y el virus fueron vistos casi cinco millones de veces en marzo y abril.

¿Qué dicen las Fake News sobre Bill Gates y el Coronavirus?

Hay varias teorías, pero la mayoría están enfocadas en cómo Bill Gates se hará rico con la venta de una vacuna que ya tiene. Otras teorías son más macabras: dicen que Gates es miembro de un complot para sacrificar a la humanidad o implementar un sistema de vigilancia global.

Lo que sí que es cierto es que Bill Gates avisó en 2015 que algo así podría pasar. Que una enfermedad infecciosa es más probable que una guerra nuclear, afirmaciones que tienen su lógica si tenemos en cuenta que llevaba años trabajando en el sector intentando erradicar la malaria.

Según el New York Times, mucha gente afirmaa que el video es evidencia del plan cobarde de Gates de utilizar una pandemia para su beneficio personal.

Mark Suzman, director ejecutivo de la Fundación Bill y Melinda Gates, le dijo al NYT que era «preocupante que haya personas que difundan información errónea cuando todos deberíamos buscar formas de colaborar y salvar vidas.»