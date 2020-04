LEGO comienza a fabricar 13.000 viseras por día para médicos y enfermeras

LEGO sabe fabricar plástico, tiene máquinas impresionantes diseñadas para hacerlo, y quiere colaborar para que esta crisis en la que vivimos termine lo más rápido posible.

Está uniéndose a la lucha contra el coronavirus aprovechando sus líneas de producción y produciendo hasta 13.000 viseras por día, y lo muestran en un vídeo publicado en Twitter:

We know that every little helps right now, so we’re thankful to our colleagues who are supporting the healthcare heroes working to keep us safe ❤️ pic.twitter.com/siQ4pEKDEm

— LEGO (@LEGO_Group) April 8, 2020