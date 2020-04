Slack ya permite fijar fechas y horas personalizadas para los recordatorios de mensajes

La situación de confinamiento a nivel mundial causado por la pandemia del coronavirus Covid-19, ha obligado a que muchas empresas lleven a sus trabajadores a trabajar desde sus hogares en lugar de sus centros de trabajo habituales.

Una herramienta muy útil en el ámbito del teletrabajo es Slack, bastante conocida por permitir la comunicación y colaboración a distancia entre los miembros de una misma organización, facilitando la adaptación de los espacios de trabajo a las necesidades de las mismas mediante la integración de aplicaciones de terceros para mejorar el flujo de trabajo, aunque para aquellos que son nuevos en esta plataforma, aquí tenemos una guía de primeros pasos.



Una mejora que será bien recibida para quienes no tengan horarios predeterminados

Y hablando de flujo de trabajo, Slack acaba de integrar la posibilidad de fijar fechas y horas manualmente para los recordatorios de mensajes.

Hasta ahora, esta plataforma únicamente ha ido permitiendo usar los mensajes publicados en las conversaciones para crear recordatorios sobre ellos para aparecer en «20 minutos», «una hora», «tres horas», «mañana» y «la próxima semana», aunque estas opciones no siempre son viables, sobre todo, para quienes puedan tener horarios distintos a los habituales o no tengan horarios fijados, o simplemente se quiera recordar otra cosa que no esté dentro del ámbito de trabajo.

Es por eso que a partir de ahora, también existe la posibilidad de personalizar el momento en el que los recordatorios de los mensajes han de aparecer.

En este sentido, como acaban de descubrir en Android Police, desde la nueva opción de personalizar, se podrá elegir un día en concreto y una hora en concreto, pudiendo adjuntar un mensaje personalizado si se desea, para que el mensaje seleccionado aparezca nuevamente a modo de recordatorio.

Con esta mejora, disponible tanto en escritorio como en móviles, Slack permitirá que los usuarios puedan establecer recordatorios de mensajes cuando verdaderamente deban aparecer, y no sólo en los únicos intervalos de tiempo predefinidos existentes.

Anunciado durante el pasado marzo, esta adición llega en un momento en el que será más útil que nunca, y es probable que Slack siga acometiendo mejoras de menor calado técnico pero muy útiles en la práctica para facilitar el teletrabajo en las distintas organizaciones.