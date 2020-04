StoryDevil, para ayudar a escribir nuestra novela, guión o historia en general

En el pasado hemos recomendado ya algunas herramientas que ayudan a los escritores a organizar mejor su contenido, pero generalmente son aplicaciones en inglés muy enfocadas al mundo de la literatura. Hoy vamos a ampliar la lista con una en castellano que puede usarse para el desarrollo de cualquier tipo de historia, sea novela, película o pieza de teatro.

Se trata de storydevil.com, una web en la que escritores y guionistas pueden crear proyectos para cine, TV o incluso novelas, con un Wiki abierto y en constante evolución con información sobre producción, creación de guiones, personajes, etc.

Desde allí podemos crear proyectos en los que estarán los principales elementos que forman parte de una historia, como el título, el tagline y logline, las fichas de personajes, y toda la estructura de escenas. En el menú lateral de la captura superior es posible ver el árbol de funciones, así como una opción «Primeros pasos» que ayuda a arrancar cuando no tenemos muy claro cómo hacerlo.

Sobre su acceso nos cuentan:

El acceso es totalmente libre y gratuito. No descartamos añadir funcionalidades de pago en un futuro, aunque no están todavía definidas. También queremos enfocarlo mucho a formación (colegios, institutos, etc) pero apenas acabamos de entrar en ese mundo.