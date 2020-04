Extensiones que bloquean las noticias sobre coronavirus

Siempre que hay una avalancha de información sobre un tema específico, lanzan extensiones que bloquean el contenido detectando los artículos que hablan sobre él. Con el coronavirus no es diferente, aunque debería.

Toda la prensa internacional habla del tema constantemente, y es imposible olvidarlo, ya que en teoría estamos encerrados en casa por su culpa. Necesitamos saber si la guerra la estamos ganando, si el confinamiento está dando resultado, si el equipo de profesionales de la salud tiene el equipo adecuado… pero hay momentos en los que queramos dar un «break», y ese momento puede ser en las redes sociales.

Con ese objetivo nace una extensión que bloquea el contenido en Facebook que esté relacionado con el coronavirus. Se trata de coronaBLOCK, y elimina cualquier post que hable sobre el tema en nuestro feed de Facebook.

Su objetivo no es solo dar un respiro, también quiere que no nos dejemos influenciar por noticias que seguramente son falsas. Las noticias que se divulgan en redes sociales no suelen garantizan credibilidad, por lo que a veces lo mejor es bloquearlas.

En su presentación indican:

Si no ve Facebook como una fuente de noticias fiable sobre COVID-19 o simplemente quiere tomarse un tiempo libre, entonces esta extensión de Chrome podría ayudarlo a centrarse más en el lado del entretenimiento y las redes sociales de Facebook.

Pero no es la única opción dedicada al tema. Si buscáis en la tienda de plugins veréis que hay muchas dedicadas a bloquear noticias sobre coronavirus de diversas fuentes, algo que, tal y como están las cosas, no es nada recomendable.