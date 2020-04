Cómo ver y utilizar los efectos para las Historias de Instagram

Las famosas Historias en Instagram son quizás el punto más destacado de la aplicación después de la publicación de fotos y videos en el feed del usuario.

Para estas stories se encuentran disponibles cientos de efectos y filtros animados, tanto nativos de la app como creados por la comunidad para que puedas disfrutar de ellos en tus fotos y vídeos de esta forma sencilla.

A continuación y de forma resumida, estaremos abordando ese tema para saber dónde encontrarlos, como verlos y de qué manera utilizarlos. Por otra parte, puede que algunos móviles no tengan la disponibilidad de utilizar todos y cada uno de los filtros, ya que puede que no sean compatibles, por lo que si no encuentras algunos específicos es porque este no se encuentra disponible para tu teléfono celular. Estos son los pasos:

– Para comenzar a realizar la precisa búsqueda, tendrás que ingresar primeramente a la app de Instagram.

– Una vez allí, tendrás que dirigirte al apartado de Tu historia, el cual se encuentra en la esquina superior izquierda de la sección principal de la aplicación, o simplemente deslizando la pantalla hacia la izquierda.

– Acto seguido, habrá que oprimir sobre cualquiera de los filtros que se posicionan a la derecha o a la izquierda, con el objetivo de ubicar en la parte inferior el nombre del filtro.

Después de pulsarlo, aparecerán una serie de opciones, dentro de la cual se encontrará una sección denominada Explorar Efectos; tendremos que ingresar en ella. Una vez dentro, nos toparemos con todos los efectos disponibles para utilizar, además de las diversas categorías de filtros que ofrece la app, como Color y luz, Estados de ánimo y Estilos de cámara, por ejemplo.

Ya aclarado este tema, lo otro que puedes hacer también es guardar esos efectos que te gusten como favoritos para que te aparezcan de manera automática en la pantalla principal de Historias.

Esto se puede hacer de una manera muy sencilla, y es que con tan solo pulsando cualquier filtro y luego oprimir el pequeño botón de descarga que aparece en la parte inferior, es suficiente para que ese efecto se guarde como favorito, por lo que no tendrás que buscarlo para poder disfrutar de él.