Smash para android y iOS, para enviar muchos archivos y grandes

Gmail no permite enviar archivos de más de 25 megas y Whatsapp limita también el tamaño de fotos y vídeos, lo que hace que mucha gente se frustre cada día a la hora de enviar material por Internet a otras personas.

Es cierto que podemos acceder a wetransfer desde el móvil, usar Dropbox o OneDrive… herramientas no faltan, pero muchas veces no son muy intuitivas. Telegram sí permite archivos grandes, pero aún no lo usa la mayoría de la gente.

Ahora es Smash la que quiere solucionar ese problema con su app para iOS y Android.

Smash, que ya tenía versión web en fromsmash.com, publica sus aplicaciones para moviles, en Android y iOS con un servicio de transferencia de archivos grandes sin límite, en respuesta al reciente aumento de su numero de usuarios (más de 100.000 nuevos usuarios), con la situación de teletrabajo en varios paises.

En la aplicación Smash, la transferencia de archivos se hace de manera muy sencilla, sin límite y segura, en cualquier lugar y cualquier contexto. El gran plus: la calidad de los archivos está mantenida.

Solo tenemos que elegir los archivos y conseguir el link que generará. Ese link lo podremos divulgar por cualquier otro medio, sea por mensajería instantánea, SMS, email… el destinatario solo tendrá que hacer click en él.

Desde la aplicación, los archivos se alojan en servidores cercanos al usuario (en Europa para los españoles, en América para LATAM).

Se trata de una aplicación gratuita sin registro, sin límite de tamaño y sin compresión de archivos, ideal así para poder compartir lo que queramos a quien queramos.

Recordad que si queréis enviar archivos grandes desde la web siempre podéis seguir los consejos que comentamos en su día desde Youtube:

El truco se puede aplicar tanto en wetransfer como en Smash.