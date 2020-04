Photopea – Un Photoshop online gratuito que sigue creciendo

Si buscáis una herramienta online que sea gratis, que pueda abrir archivos de photoshop, exportar en varios formatos y que no necesite nada más que el navegador, tenéis que conocer a Photopea.

Se trata de una web creada en 3,5 años por un solo desarrollador, quien invirtió 5 horas al día para tener esta maravilla que hoy os presentamos de nuevo.

Podemos elegir la resolución del diseño en función de los ajustes preestablecidos, que van desde la Web, hasta las redes sociales y las resoluciones de escritorio, todas ya precargadas. Cuenta con una enorme cantidad de fuentes de recursos, y nos permite jugar con el editor a través de una API.

Muchos lo definen como el padre de todos los editores de imágenes en línea, y no les faltan motivos. Lo presentó Ivan Kutskir, de 28 años, desde Praga, República Checa, hace ya un año en Reddit, y cuenta ya con una media de 1,5 millones de visitantes al mes (y no tienen más porque no es una web muy conocida).

Comentó en su momento:

Después de las primeras 7 000 horas de trabajo (alrededor de 5 horas al día durante 3,5 años), no he ganado ni un solo dólar (era solo mi hobby durante la universidad). Luego, puse publicidad en él, y ahora me hace un ingreso decente (decente para una sola persona en Praga).

Pero ojo, porque en realidad sus inicios se remontan a 2009 (cuando hablamos de él por primera vez), aunque ha crecido bastante en funcionalidades desde entonces.

Actualmente presume de:

– Capas: para dividir imágenes en varias partes

– Máscaras de capa: generalmente útiles

– Modos de fusión: especificando cómo las capas se «combinan» entre sí

– Pincel: para cambiar el color de los píxeles

– Selecciones: elegir qué píxeles de la capa desea editar

– Ajustes: cambio de brillo, tono, saturación, convoluciones (desenfoque, nitidez …)

Es decir, todo lo lo que un gran editor de imágenes debe tener.

Formó parte de una lista que hicimos en 2010: Alternativas gratuitas a famosos programas multimedia, y sigue vivo ahora en 2020, ayudando a los que no pueden instalar nada (como GIMP) ni pagar una licencia de Adobe.

Podéis usarlo en photopea.com.