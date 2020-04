CEO de Twitter dona 1.000 millones de dólares para la lucha contra el coronavirus

Seguramente no serán las grandes fortunas las que solucionen el problema sanitario del mundo y sí la coordinación de los gobiernos y los buenos reflejos de nuestros líderes, así como las buenas decisiones que deberán tomarse algún día. Aún así, los millonarios no dejan de donar con la esperanza de que ese dinero se use para algo realmente útil.

Ahora es el cofundador y director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, quien dona mil millones de su fortuna personal para el alivio del coronavirus a través de su fondo filantrópico.

Dorsey dijo en una serie de tuits que transferiría su capital en su grupo de pagos digitales Square a su corporación de responsabilidad limitada Start Small, contribuyendo con alrededor del 28 por ciento de su patrimonio total.

Entre los textos comenta:

Es casi la tercera parte de su fortuna, dejando claro cómo le está afectando personalmente.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020