Etsy anima a crear y vender máscaras por Internet

El uso de máscaras durante la pandemia es fundamental. Evita que contagiemos a otras personas, de forma que si no tenemos síntomas, pero sí tenemos el virus en el cuerpo, no pondremos en peligro a los que nos rodean.

Los países que han adoptado máscaras desde el principio tienen una curva mucho menos acentuada que otros, y ahora es Etsy, famoso portal de comercio electrónico para artesanos, el que quiere animar a la producción de este tipo de material.

Hay muchos tutoriales para hacer máscaras faciales en casa, y aunque unos sean más efectivos que otros, siempre requieren algo de habilidad por parte del creador. Ese es el motivo por el que en Etsy creen que es una buena oportunidad para fabricar y vender online nuestras creaciones.

El CEO de Etsy, Josh Silverman, le dijo a su comunidad de vendedores que aquellos con las habilidades y materiales para hacer estas máscaras debe considerar hacerlo. Pero la compañía también advirtió a los vendedores que no hagan declaraciones médicas o de salud sobre sus máscaras.

Silverman dijo que Etsy había vendido cientos de miles de máscaras en los últimos días y que había visto a más de 10.000 vendedores hacer una venta de máscaras en la última semana. Aunque miles de vendedores ya han comenzado a incluir máscaras en sus ofertas de productos, Silverman dijo que «es muy probable que la demanda supere la oferta existente de nuestros vendedores».

Creen que la comunidad de Etsy está en una posición única para abordar esta necesidad crucial durante una crisis de salud global. Esperan que aumentar la disponibilidad de máscaras faciales, de grado no médico, de tela, permitirá que las de mayor protección sí llegue a los profesionales de la salud.

Es importante tener en cuenta que las máscaras hechas a mano no son un sustituto del equipo de grado médico, y se debe anunciar en los productos como dispositivos no médicos, pero también está claro que es mejor ponerse una máscara hecha con un calcetín que no ponerse nada.

En los productos vendidos en Etsy no se puede mencionar ni al nuevo coronavirus ni al covid-19, ya que podría engañar al usuario haciéndole pensar que la máscara hecha en casa puede proteger del virus.

