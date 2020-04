Bill Gates invertirá miles de millones de dólares para hacer posible una vacuna para el coronavirus

Bill Gates anunció una nueva iniciativa en la que está trabajando su fundación para conseguir una vacuna para el coronavirus.

La fundación financiará la construcción de diferentes instalaciones de forma simultánea para trabajar en siete posibles vacunas para el coronavirus y ganar tiempo.



En una entrevista con el Daily Show mencionó los planes de su fundación para combatir el coronavirus. Bill Gates ha dejado claro que el tiempo es un factor clave así que no van a desperdiciarlo en prueba y error. Por lo que financiará a los 7 candidatos a la vacuna, aunque después solo uno o dos sean elegibles para ser una vacuna potencial.

Para la mayoría esto sería una perdida absurda miles de millones de dólares, ya que la mayoría de los proyectos serían inútiles y abandonados, pero Bill Gates tiene una perspectiva diferente de la situación:

A pesar de que terminaremos eligiendo como máximo dos de ellos, vamos a financiar fábricas para los siete, solo para no perder el tiempo en decir en serie, ‘OK, ¿qué vacuna funciona?’ y luego construyendo la fábrica […] Nuestro dinero temprano puede acelerar las cosas».

Siguiendo esta dinámica que propone Bill Gates se estima que el desarrollo de la vacuna podría llevar unos 18 meses, tal como menciono en su artículo publicado en el The Whashington Post:

Para poner fin a la enfermedad, necesitaremos una vacuna segura y efectiva. Si hacemos todo bien, podríamos tener uno en menos de 18 meses , aproximadamente la vacuna más rápida que se haya desarrollado .

Bill Gates también mencionó en la entrevista las ventajas de su fundación con respecto a las organizaciones públicas, tanto por su experiencia como por su dinámica de trabajo, ya que no dependen de gestiones burocráticas para poner manos a la obra.

Recordemos que Bill Gates y su esposa fueron unos de los primeros en realizar una donación importante para desarrollar la vacuna, aún antes que el coronavirus sea declarada pandemia.

Imagen de Bill Gates en el TED “The next outbreak? We’re not ready