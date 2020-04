Sí se puede usar el Huawei P40 Pro como móvil principal, aunque no tenga Google

Seguramente todos ya habréis oído que el nuevo Huawei P40 Pro tiene una de las mejores cámaras del 2020. Su diseño es espectacular, y la potencia del procesador, junto a la RAM, hace que pocos programas se lo resistan, pero el hecho de que no cuente con las apps de Google puede ser el motivo principal por el que mucha gente «se eche atrás».

Es cierto que hay muchas aplicaciones que no pueden usarse, pero también es cierto que hay muchas cosas que se pueden hacer para instalar aplicaciones sin depender de la tienda de Google. En este artículo os comentaré una lista de motivos por los cuales creo que sí puede ser el terminal de alguien que siempre ha dependido de las apps de Google:

Cómo vivir sin los servicios de Google en el móvil

– Existe la posibilidad de usar el modo de «clonar teléfono» para que las apps de nuestro móvil migren a las del nuevo Huawei. Independientemente de si están o no en la tienda de aplicaciones de Huawei, la mayoría de las apps de mi viejo teléfono han migrado sin problemas al nuevo, incluyendo datos de usuario y otras informaciones. Algunas no funcionan, como Youtube o Chrome, por ejemplo, ni aquéllas que dependen de los servicios de Google, como algunos juegos o la app de motos compartidas eCooltra, por poner dos ejemplos. Netlflix, Whatsapp y Telegram, por otro lado, funcionan sin problemas. Google Maps sí se puede instalar, pero al no usar los servicios de Google, no muestra nuestro perfil, ni los locales en los que hemos estado ni recomendaciones de ningún tipo.

– Se puede usar un icono apuntando a la web móvil de las apps de Google. De esa forma tengo Google Analytics, Google Adsense y Youtube con la misma usabilidad que si fueran apps. Es cierto que depende de un navegador, y que no se puede usar Chrome, pero hay otros grandes navegadores web en el mundo móvil que sí se pueden instalar.

– Hay un icono en el navegador de Huawei, llamado «app search«, que ofrece un acceso rápido a las aplicaciones android más populares. Son accesos a archivos APK, indicando siempre la fuente, y dejan claro que no se responsabilizan de ellos, pero la mayoría son de fuentes confiables, como apkpure y otros conocidos del sector. Es posible de esta forma encontrar apps de todo tipo, aunque también recomiendo instalar otras tiendas (en mi caso he instalado la tienda de apps de Amazon, que siempre son fiables, y la de apkpure, que junto a la de Huawei cubren una enorme cantidad de recursos).

– Muchos juegos dependen de los servicios de Google al integrarse para poder guardar los datos en la nube o sincronizar información con otros dispositivos, esos no pueden ejecutarse, pero muchos otros lo hacen también con Facebook, y en esa ocasión no hay ningún problema. En mi caso no ha ocasionado ningún problema, ya que los juegos que me gustan los suelo tener en una tableta, y los de móvil se han instalado sin problemas.

– El cliente de correo electrónico que ya viene preinstalado permite usar cuentas de gmail y de otros proveedores, y existen otros buenos clientes de email en el mundo android que también son compatibles con Gmail, por lo que no se echa tanto de menos la app de Google.

Es cierto que no todo son rosas. La desconfianza de instalar una apk dañina está siempre presente, y en mi caso es un mal menor porque soy consciente de ese riesgo y tengo cuidado para no instalar lo primero que veo, pero entiendo que para otros usuarios puede ser un gran problema.

Pero su cámara… qué cámara…

En próximos artículos os hablaré de su cámara. Ya estamos preparando un vídeo para nuestro canal de Youtube, pero mientras tanto he ido poniendo algunas experiencias en el Instagram de WWWhatsnew:

Y éste es el motivo principal por el que sí se puede usar como móvil principal: para muchos la cámara es lo más importante, y muchas de las aplicaciones siguen estando disponibles.