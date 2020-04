Amazon lanzará próximamente sus primeros vídeo-juegos originales

A estas alturas ya no debería de sorprender que Amazon esté interesada en competir con servicios de transmisión de juegos electrónicos desde la nube como Google Stadia o GeForce Now, entre otros, los cuales permiten disfrutar de juegos exigentes sin necesidad de tener un hardware solvente, dado el alcance de su potente infraestructura en la nube.

Pero lo que quizás no esperábamos tanto es que Amazon sea más ambiciosa y quiera también ser creadora de sus propios títulos originales de vídeo-juegos, algo que ya acaba de quedar de manifiesto en una publicación de The New York Times.



Una importante apuesta por un sector bastante rentable

A este respecto, aún queda bastante para que llegue el nuevo servicio de transmisión de juegos desde la nube de Amazon, llamado Project Tempo. Pero mucho antes, precisamente, para el próximo mes de mayo, la compañía planea lanzar sus dos primeros vídeo-juegos originales.

El primero de ellos es Crucible, cuyo lanzamiento se ha tenido que ir retrasando varias veces a causa del coronavirus. Se trata de un juego de gran presupuesto, de ciencia ficción, tipo League of Legend, en el que los seres humanos han de enfrentarse a los alienígenas.

También en mayo llegará New World, un juego multijugador de fantasía que se basa en un siglo XVII alternativo. Ambos aterrizarán inicialmente en las plataformas de vídeo-juegos convencionales.

Además, el primero de ellos ha sido desarrollado en Relentless Studios, los estudios de Amazon en Seattle, mientras el segundo ha sido desarrollado en los estudios de Amazon en Santa Mónica. La compañía también dispone de un tercer estudio de desarrollo de juegos en San Diego.

Para más adelante, precisamente para este próximo verano, según la citada publicación, Amazon tiene previsto lanzar juegos interactivos para Twitch. La idea es que, además de que millones de usuarios usen Twitch para hacer seguimiento de sus streamer de vídeo-juegos favoritos, implicarlos para que también jueguen junto a ellos.

Y no es para menos que Amazon siga apostando por el segmento de los juegos electrónicos, ya que es un segmento bastante rentable, cuya facturación se sitúa muy por encima de otros sectores, como el del cine o de la música, y en una situación de confinamiento forzoso, la demanda de juegos electrónicos ha aumentado como una vía para pasar el tiempo mientras dure la situación actual.

Pero lo más importante de la actitud de Amazon es que, además de llevar tiempo creando contenidos originales para su plataforma Prime Video, también apueste por crear sus propios títulos de vídeo-juegos en lugar de acudir a títulos de terceros estudios para llevarlos a su plataforma.

Crédito de la imagen: NYT/Amazon Games