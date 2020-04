El período de cuarentena ha propiciado la expansión del uso de aplicaciones y servicios que pueden hacer más llevadero el trabajo, la comunicación y el entretenimiento a distancia.

Junto con adquirir popularidad, servicios de videollamadas como Zoom y Houseparty no han estado exentos de polémicas, estando en el ojo del huracán por cuestionamientos al manejo de la privacidad de sus usuarios.

Para muchas personas, más allá del trabajo, las videollamadas han sido uno de los recursos de comunicación más importantes para hacer llevadero este tiempo de confinamiento.

Como una solución práctica y lúdica, apareció Houseparty como la alternativa perfecta, ya que junto con ofrecer la posibilidad de compartir una llamada entre un máximo de 8 personas, es amigable con conexiones de un ancho de banda más reducido y cuenta con juegos y dinámicas para amenizar la conversación.

Por todas estas bondades, la app terminó acaparando rápidamente los primeros puestos entre las descargas de la App Store de iOS y la Play Store de Google para Android, acumulando millones de descargas. Fue en medio de este contexto que surgió la polémica.

Durante la última semana, empezó a circular con fuerza en redes sociales el rumor de que esta app contenía código malicioso, siendo capaz de robar información desde otros servicios que tuvieras configurados en tu dispositivo, como tus aplicaciones de banco e incluso tus suscripciones a servicios de streaming, como Netflix o Spotify.

Según Epic Games, empresa que compró la app a sus creadores en 2019, estas acusaciones son infundadas, pues no hay evidencia concreta de aquello. Incluso presumen que hay una campaña pagada de difamación tras este escándalo viral. Por lo mismo, a través de la cuenta de Twitter de la aplicación, ofrecieron una recompensa de un millón de dólares para la persona que logre dar con el origen de este rumor.

We are investigating indications that the recent hacking rumors were spread by a paid commercial smear campaign to harm Houseparty. We are offering a $1,000,000 bounty for the first individual to provide proof of such a campaign to bounty@houseparty.com.

— Houseparty (@houseparty) March 31, 2020