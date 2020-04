Estrenos en Netflix para abril de 2020, más de 50 series y películas

Además del estreno de la cuarta temporada de La Casa de Papel, también es importante destacar el lanzamiento de otras series y películas que serán presentadas en la aplicación durante el mes de abril.

Nuevas temporadas, documentales con un gran trabajo periodístico, series con gran revuelo y películas famosas arribarán en la plataforma a partir del 1 de abril. Vamos al lío con la lista en cuestión.

Series que serán estrenadas en Netflix en abril de 2020

– Community serie completa, para el 1/04

– ¡Niquelao! USA, temporada 4, para el 1/04

– Jojo’s Bizarre Adventure, temporada 3, para el 1/04

– Pokémon Sol y Luna, para el 1/04

– The Iliza Shlesinger Sketch Show, para el 1/04

– The Windsors, temporada 3, para el 1/04

– La piloto, temporada 2, para el 1/04

– La casa de papel, Parte 4, para el 3/04



– Centella, para el 3/04

– Spirit – Escuela de equitación, para el 3/04

– El show de Big Show, para el 6/04

– Terrace House: Tokyo 2019-2020, parte 3, para el 7/04

– Hi Score Girl, temproada 2, para el 9/04

– The Circle Francia, para el 9/04



– Bews Brothers, para el 10/04

– The Midnight Gospel, para el 20/04

– La casa de las flores, temporada 3, para el 23/04



– Ghost in the Shell: SAC_2045, para el 23/04

– After Life, temporada 2, para el 24/04

– Yo nunca, para el 27/04

– Summertime, para el 29/04

Películas que serán estrenadas en Netflix en abril de 2020

– Pompoko, para el 1/04

– Susurros del corazón, para el 1/04

– Ponyo en el acantilado, para el 1/04

– El castillo ambulante, para el 1/04

– El secreto de la sirenita, para el 1/04

– La colina de las amapolas, para el 1/04

– El viento se levanta, para el 1/04

– El recuerdo de Marnie, para el 1/04

– Cazafantasmas II, para el 1/04



– Ready Player One, para el 1/04

– Proyecto Rampage, para el 1/04

– Eyes Wide Shut, para el 1/04

– Game Night, para el 1/04

– David Batra: Elefanten i Rummet, para el 1/04

– The Warriors, para el 1/04

– Maria Antonieta, para el 1/04

– Mad Max: Salvajes de la autopista, para el 1/04



– Mad Max 2, para el 1/04

– Big fish, para el 1/04

– The Ruins, para el 1/04

– Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll, para el 2/04

– Coffee & Kareem, para el 3/04

– Tigertail, para el 10/04

– Sergio, para el 17/04

– La tierra y la sangre, para el 17/04

– Tyler Rake, para el 24/04

– The Victim’s Game, para el 30/04



Documentales que serán estrenados en abril de 2020

– How To Fix a Drug Scandal, para el 1/04



– Julian Schnabel: A private portrait, para el 1/04

– Sunderland Til I Die, temporada 2, para el 1/04



– La casa de papel: El fenómeno, para el 1/04

– The Innocence Files, para el 1/04

Teniendo en cuenta lo anterior y por si aún no ha salido el título que estás esperando, puedes echarle un vistazo a los estrenos del mes de marzo.