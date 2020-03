Gran proveedor de hosting en la Dark Web cierra después de ser pirateado

No debe ser fácil alojar sitios web en la Dark Web, y menos aún cuando se sufren ataques constantemente.

Quien lo sabe bien es Daniel’s Hosting (DH), responsabilidad del desarrollador alemán Daniel Winzen, un proveedor de alojamiento en la Dark web responsable por más de 7.500 sitios: han cerrado su servicio de alojamiento web gratuito después de ser pirateado por segunda vez en 16 meses.

Lo informan en ZDNet, donde comentan que han desconectado casi 7.600 sitios después del hack, durante el cual un atacante eliminó toda la base de datos del portal de alojamiento web.

El ataque ocurrió el 10 de marzo. Winzen dijo que un atacante accedió al servidor DH y eliminó todas las bases de datos relacionadas con el alojamiento. El atacante eliminó la cuenta de la base de datos de Winzen y creó una nueva para usar en futuras operaciones.

Winzen descubrió el hack a la mañana siguiente, momento en el que la mayoría de los datos ya se habían perdido. El servicio no guardaba copias de seguridad. Aún no se sabe cómo el hacker consiguió entrar, pero ya que era un pasatiempo, no seguirá investigando el tema.

Daniel comentó que los usuarios que guardaban sus sitios web en su hosting deberían considerar que las contraseñas de sus cuentas DH pueden haber sido «filtradas», y recomienda cambiarlas si usaban la misma contraseña para otras cuentas.

Los sitios que alojaba eran legales, de hecho comenta que da mucho trabajo mantener el servidor limpio de sitios ilegales y fraudulentos. Dedicaba 10 veces más tiempo a eliminar cuentas de lo que dedicaba a continuar con el desarrollo, por lo que no tiene pensado seguir trabajando con el tema.

Los usuarios que necesitan alojamiento gratuito para portales en la Dark Web pueden usar otros proveedores de alojamiento similares como Freedom Hosting Reloaded, Ablative Hosting, OneHost o IBHost.

El servicio de alojamiento de Daniel fue pirateado anteriormente en noviembre de 2018, cuando un pirata informático violó de manera similar el servidor de la base de datos del sitio y eliminó todos los sitios. Más de 6.500 fueron eliminados en ese momento.