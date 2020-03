El asistente por voz de Huawei se llama Celia, y por ahora sólo ofrece lo básico

Como ya sabemos, Huawei tiene la intención de llegar a ser totalmente independiente de los servicios de Google, los cuales no puede usar desde hace bastante tiempo, dado el veto del gobierno estadounidense a las empresas de aquel país para que no puedan mantener relaciones comerciales con compañías chinas, hasta el punto de que Huawei ha ido lanzando sus propios reemplazos, al objeto de que los usuarios no se sientan con menos posibilidades con respecto a los usuarios con teléfonos Android de otras compañías.

En este sentido, hoy hemos conocido algo más del asistente virtual por voz de Huawei. Se trata de Celia, y por ahora permite la ejecución de tareas básicas, como añadir eventos al calendario, avisar de ellos mediante recordatorios, informar de la previsión meteorológica, o incluso la posibilidad de establecer llamadas telefónicas a los contactos de la agenda señalados.



Celia ofrece funciones básicas por ahora

Huawei ya hizo una primera referencia a Celia el pasado año. Básicamente Celia es la versión internacional de su asistente de voz chino Xiaoyi, permitiendo interactuar con comandos establecidos en español, inglés y francés.

Por ahora, el asistente de Huawei tendrá que ir evolucionando a lo largo del tiempo para aumentar sus capacidades, tratando de alcanzar a los principales asistentes por voz. Como señalan en Engadget, Huawei espera no pasar por los trances y reveses por el camino por los que ha pasado Samsung con Bixby, con la idea de que no haya ningún contratiempo que le deje atrás con respecto a otros asistentes.

De hecho, Huawei espera poder llevar su propio asistente virtual por voz a otros modelos actuales de teléfonos a través de una actualización de su capa de personalización EMUI, lo que posibilitará un mayor uso del mismo, y por ende, una evolución más rápida para poder competir con los asistentes virtuales por voz más destacados del momento.

Ya sólo queda por ver si Huawei logrará hacer de Celia un asistente por voz solvente que pueda competir con los más directos rivales, y quien sabe si pronto lo podríamos ver también en otros tipos de dispositivos.