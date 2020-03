Llegan mapas colaborativos a los EE.UU. para hacer seguimiento complementario del covid-19

En esta situación de pandemia por el coronavirus covid-19, además de contar con los datos aportados por las diferentes fuentes oficiales en todos los territorios afectados, en los Estados Unidos están surgiendo algunas iniciativas que buscan implicar a los ciudadanos a aportar informaciones que permiten conformar mapas complementarios que ayuden a médicos, investigadores y otros organismos tener una idea más exacta del progreso de la pandemia.

Estas iniciativas parten de la idea de que los diferentes gobiernos y organizaciones no disponen o no hacen los suficientes test a los ciudadanos para tener una idea más cercana a la realidad de la situación de crisis que vivimos, en el que incluso hay quienes puedan cuestionar los datos ofrecidos oficialmente bajo la creencia de que pudieran existir más casos de afectados que no entran a formar parte de las cifras oficiales.



En este sentido, investigadores de la Boston Children’s Hospital y la Harvard Medical School se han unido para crear el mapa «Covid Near You«, en el que con ayuda de los ciudadanos estadounidenses, trata de confeccionar un mapa colaborativo donde reflejar donde existe un mayor impacto de la pandemia. Para ello, insta a particulares a informar sobre si tienen algún posible síntoma relacionado con el covid-19, además de indicar si han realizado una prueba.

Con los datos aportados, los investigadores mapearán el progreso de la epidemia de forma continua a lo largo de dos semanas. Como ya hemos indicado, en este mapa no se cuenta con los casos ya confirmados oficialmente, simplemente con las aportaciones de particulares para crear un mapa que sirva de complemento a las fuentes oficiales, sin que en ningún caso sirva de indicador confiable, según señalan desde TechCrunch.

Y en el mismo sentido también aparece el mapa meteorológico de la salud de Kinsa, también en los Estados Unidos. En este caso, y también con ayuda de los usuarios, trata de ofrecer una visión diferente de la propagación del coronavirus covid-19 en base al estado corporal de los usuarios, haciendo uso de un termómetro inteligente conectado. Igualmente, no servirá de indicador confiable, aunque servirá de información complementaria que permita tener una información más cercana a la realidad.

En el fondo, de lo que se trata es de tener una idea más exacta de la situación, para que médicos, organizaciones y otras instituciones puedan movilizar los recursos a su alcance de manera más eficaz.

