Firefox Better Web, lo último de Mozilla para tener una mejor experiencia web por suscripción

Hace poco más de un año os comentamos que Mozilla se asoció con Scroll, una nueva plataforma por suscripción, que permite a los usuarios tener una experiencia libre de publicidad en los sitios web de noticias que visiten, y que pertenezcan a la red de socios de la plataforma, para unir sus fuerzas para crear una experiencia mejorada de navegación dentro de Firefox.

Después de un tiempo llevando unas pruebas con un grupo de usuarios, obteniendo interesantes resultados, ahora llega la nueva experiencia bajo el nombre de Firefox Better Web with Scroll, disponible a través de Test Pilot. La idea es que los usuarios puedan obtener una experiencia en la web mejorada dentro de Firefox, libre de publicidad y de rastreadores, que permita apoyar también a los propios editores de noticias, mejorando sus ingresos.



Según señala Mozilla en su anuncio de hoy:

Al comprometerse con un mejor modelo de financiación, los sitios en su creciente red ya no tienen que mostrarle anuncios para ganar dinero. Pueden centrarse en la calidad, no en los clics. Firefox Better Web with Scroll te ofrece la web rápida y privada que deseas y es compatible con los editores al mismo tiempo.