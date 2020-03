CoWin-20, la app que dirá si un usuario de India ha estado cerca de alguien infectado

India está desarrollando una app que, siguiendo la linea de otros proyectos en otros países, puede avisar a los usuarios si han estado cerca de alguien infectado con el coronavirus.

La aplicación se llama CoWin-20, y ayudará a los usuarios a verificar si han estado en contacto cercano con personas infectadas.

Ya se está probando en iOS y Android. Será capaz de verificar la ubicación y enviar alertas en caso de que haya riesgo. Usará también Bluetooth y consultará una base de datos de personas que han sido infectadas, así como también con una que contiene el historial de viajes de las personas. También podrá avisar si el usuario se encuentra en un área con una gran cantidad de casos de enfermos.

Lógicamente, la app solicita permiso para acceder siempre a los datos de ubicación, pero promete mantener sus datos encriptados y limitados al dispositivo; solo se compartirán los datos con el ministerio de salud si el usuario ha dado positivo por la enfermedad, añadiendo así la información en la base de datos para avisar a contactos con los que haya estado cerca.

En TNW han analizado el código y muestra que usa Bluetooth para verificar si hemos estado a menos de dos metros de distancia de una persona infectada. Lo ejemplifican así:

Digamos que conoció a alguien hace una semana en una reunión, y en unos días, dan positivo por COVID 19. El ministerio de salud rastreará todos los puntos de contacto de esa persona, a través de los dispositivos activos que estaban en un radio cercano de esa persona, en Los últimos 14 días. Luego se enviará una notificación a todos ellos para que se realice una evaluación de COVID 19. Debido a que estuvo en la reunión, también recibirá una llamada informándole que también podría tener una alta probabilidad de contraerla. De esta forma, se le notificará con anticipación sobre las posibilidades de contracción y se le dará más tiempo para tomar las medidas necesarias para evitar que se propague.

De momento solo tiene acceso una pequeña parte de su población de 1.300 millones de personas.

El código también sugiere que la aplicación aún no está completamente lista, y hay partes de la misma que pueden tardar un tiempo en completarse, pero no creemos que tarden mucho, el virus no espera.