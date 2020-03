Aprendiendo inglés con Instagram

View this post on Instagram

To tie the knot is an informal way to say get married. . . . . . #guirigonés #learningenglish #learnenglishonline #learnenglish #studyenglishonline #studyenglish #englishstudy #tefl #teflvocabulary #ielts #ieltsvocabulary #ieltspreparation #esl #englishteacher #idiom #englishgrammar #englishvocabulary #vocabulary #aprendeinglés #aprendeingles #inglesfacil #americanenglish #britishenglish #cambridgeenglish #englishtips