InfoVid – Para encontrar productos en tiempos de cuarentena

Seguramente el supermercado que tenemos a pocas distancia no tiene alguno de los productos que necesitamos, pero es posible que sí lo tenga otro comercio a poca distancia. El problema es que durante la cuarentena no podemos ir paseando por las calles de tienda en tienda preguntando si tienen o no tienen lo que buscamos, y para solucionar este problema nace un nuevo proyecto.

Se trata de InfoVid, una plataforma lanzada por la empresa Paisanos, nacida en Argentina en el año 2012.

Nace para solucionar parte del problema de desabastecimiento de insumos básicos en gran parte de los comercios, algo que muchas poblaciones pueden notar debido a la parada del mundo en varios países. Podemos entrar en la sección de productos buscados o, si somos un comercio, en la de «productos disponibles», de forma que avisaremos a la población por Internet sobre la existencia de varios tipos de productos básicos de higiene y alimentación.

La web está disponible en covid.paisanos.io, y fue creada en solo 48 horas, pensando tanto en los usuarios como en los Puntos de Venta (supermercados, kioscos, farmacias, etc). Al dar permiso de ubicación, la web nos mostrará los comercios cercanos que tienen stock de lo que hemos pedido. Tanto el usuario como el negocio pueden reportar la cantidad de stock de los productos existentes en cada comercio, o incluso añadir nuevos puntos de venta.

De momento está siendo muy usada en Argentina, y se está ampliando el uso en otros países de Latinoamérica y en EEUU, aunque su uso no está limitado geográficamente, puede usarse en cualquier ciudad.