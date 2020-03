Consejos prácticos para una videollamada laboral exitosa

Las videollamadas están en su auge actualmente, debido a la masiva adopción que el teletrabajo goza actualmente a causa de la contingencia global.

Durante el confinamiento, muchas personas han trasladado su trabajo, o por lo menos parte de él, desde sus oficinas a sus casas, con el fin de respetar las medidas sanitarias empleadas durante esta emergencia y así reducir la exposición a nuevos contagios de coronavirus.

Si este recurso forma parte de tu nueva dinámica de trabajo, las siguientes recomendaciones te ayudarán a sacarles el máximo provecho.

Opciones

Aunque no es el objetivo de este texto, es importante conocer bien las diferentes opciones que existen para realizar videollamadas. Desde Skype al famoso Zoom.us, que permite videollamadas gratis con hasta 100 personas, dedicamos hace poco un artículo a estos recursos.

Aquí os dejamos un vídeo con el uso de Zoom, por cierto:

Preparación inicial

En una videollamada laboral, todo elemento que forme parte de ella requiere dedicarle algo de atención, incluyendo aquellos elementos que están fuera de lo que capta tu cámara. Si usas Skype u otra aplicación que presente un perfil con algo de información sobre ti, adáptalo de una forma adecuada al contexto. Revisa tu nombre en pantalla, tu estado y tu foto de perfil, para que algún recuerdo lúdico e informal del pasado no te juegue una mala pasada con tu presencia digital para el trabajo.

Continuando con el ejemplo de Skype, esta app cuenta con un servicio de llamada de prueba, mediante el cual puedes probar cómo funciona el hardware de audio de tu dispositivo. Siempre es bueno realizar este tipo de pruebas, sobre todo si el dispositivo desde el que harás tus llamadas está recién configurado o si utilizarás un micrófono nuevo. Procura alejarte de toda fuente de ruido, para que tu(s) interlocutor(es) te escuchen de la mejor forma posible.

Si realizas la videollamada desde un dispositivo móvil, utiliza auriculares con micrófono, los famosos “manos libres”. Así reducirás la posibilidad de captar ruidos del entorno y de que se produzcan rebotes de audio con lo que escuchas de quienes están al otro lado de la pantalla.

Antes de la llamada

Asegúrate de estar en un lugar tranquilo, para que tu llamada pueda desarrollarse sin distracciones ni interrupciones.

En el lenguaje visual todo comunica, por ende debes atender también los detalles de tu entorno. Pon atención al fondo que mostrarás. Idealmente debería ser un espacio ordenado o un fondo liso, como una pared o una cortina. Si la videollamada te encuentra de imprevisto, algunas aplicaciones de mensajería permiten difuminar el fondo.

Preocúpate de tener una buena fuente de iluminación, sea esta natural o artificial. De igual forma, busca un encuadre de cámara adecuado. La enseñanza teórica de la fotografía otorga algunas herramientas para encuadrar adecuadamente el plano que mostrarás. No obstante, si no cuentas con estos conocimientos y no tienes el tiempo necesario para dedicarle más atención, basta con que te encargues de que tu rostro no acapare más de la mitad de la pantalla y que se ubique armónicamente dispuesto, respecto al resto de elementos capturados por la cámara.

La presentación personal es otro elemento que no debe pasarse por alto. Teletrabajo no es sinónimo de informalidad, razón por la cual debes tener tanto cuidado con este aspecto, como si de una actividad presencial se tratara. Claro, a menos que por común acuerdo se otorguen ciertas licencias. Además de asegurarte de una buena presencia, comprueba que tu vestimenta sea adecuada para verte bien en cámara. Por ejemplo, si vistes una camisa blanca y te ubicas tras una pared o cortina del mismo color, tu vestimenta se camuflará con el fondo y en instantes se generará la ilusión de ver sólo tu cabeza flotando en medio de la nada.

Asegúrate de contar con un vaso con agua a mano, por si se te seca la garganta al hablar.

Por último, prepárate con una libreta o algún dispositivo para tomar notas. Es importante estar preparado, para no interrumpir tu llamada si necesitas tomar apuntes en medio de ella.

Durante la llamada

Sé puntual, tanto como si de un encuentro presencial se tratara.

Evita informalidades en tu lenguaje. Para muchas personas podría generar un mayor distendimiento el trabajar desde casa, pero en el contexto de una videollamada, tal como mencionábamos en el punto anterior, la informalidad no debería tener espacio aquí.

Aunque parezca obvio, no se recomienda comer ni mascar chicle durante estas instancias.

El movimiento es otro factor a atender. Respecto a la cámara, procura mantenerla fija, salvo que necesites moverla por alguna necesidad puntual surgida durante la llamada. Respecto a ti, evita moverte más de la cuenta, sobre todo si tienes identificadas con anterioridad algunas costumbres de este tipo, como girar constantemente tu silla o mover mucho las piernas. No se trata de mantener una rigidez estricta, pero sí de resguardar el decoro de tu presencia.

Si utilizas una red inalámbrica, mantente cerca del router para garantizar que la comunicación se realice de forma estable y con la mejor calidad posible.

Al aplicar estos consejos, podrás sacarle el máximo provecho a tus videollamadas laborales. Aunque estas recomendaciones sirven en su mayoría para todo tipo de llamadas, las hemos planteado de esta forma como una guía para quienes recién están empezando a emplear esta herramienta dentro de su dinámica laboral.