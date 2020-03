Viveport Infinity: más de 700 juegos VR gratis

Si bien el confinamiento forzado generado por el Coronavirus ha golpeado económicamente muchos sectores, otros como el de los videojuegos se ha visto favorecido por esta medida, gracias a que miles de personas han convertido el jugar en sus consolas en una actividad de rutina diaria para pasar el tiempo de aislamiento social.

Por otra parte, pese a esta situación, son muchos los gamers que aún mantienen su interés enfocado en los próximos lanzamientos.

En este sentido, uno de los títulos más esperados es Half-Life: Alyx, un juego basado en la realidad virtual, el cual está ocasionando que muchas personas se lancen a comprar de forma anticipada gafas VR como preparación para tener la oportunidad de estar entre los primeros afortunados en adentrarse en este juego perteneciente al género shooting en primera persona

No obstante, mientras la espera llega a su fin, puedes aprovechar tu tiempo para probar el trial gratuito que te ofrece Viveport Infinity, una tienda cargada de juegos VR que también cumple a función de ser launcher de HTC.

Sumado a esto, los juegos de Viveport Infinity son compatibles con las gafas OpenVR y SteamVR, permitiéndote así que puedas tener la oportunidad de descargar la aplicación y usarla con alguna de ellas, siendo esto, una gran ventaja en caso de que no dispongas de unas gafas Vive HMD.

A través de su servicio de suscripción denominado Infinity, en Viveport podrás adquirir por un valor de 12 dólares mensuales, acceso a más de 700 juegos y donde, además, aquellos que sean nuevos usuarios podrán disfrutarlo completamente gratis durante 2 semanas.

En lo que respecta al software de Viveport, este ha mejorado considerablemente en el último año, aunque su menú y la manera de llevar a cabo la navegación del contenido es poco intuitivo, pero, tomando en cuenta el material al que estas teniendo acceso de forma gratuita, este aspecto se hace tolerable.

Si bien resulta vasta la cantidad de juegos a la que podemos echar mano, muchos de ellos no son interesantes por lo que, para que tengas una idea de que vale la pena probar en este menú gamíng, aquí te van algunos títulos:

Ritchie’s Plank Experience : Desafía las alturas con este juego y pon a prueba el temple de tus amigos colocándolos en entornos virtuales de gran altitud.

Arizona Sunshine : Lucha por tu sobrevivencia en este juego de zombies con gráficos de buena calidad y una jugabilidad atrapante.

Tilt Brush : Si eres un amante de la pintura y la escultura entonces te encantara sumergirte en este juego, aunque no tengas muchas habilidades para ello.

Fruit Ninja : Aquí, cortar rosas con una espada en realidad virtual te resultara una experiencia estimulante.

I Expect You To Die : Si estas en la búsqueda de un título cargado de adrenalina y acción, entonces I expect you to die es el juego perfecto para encontrar estas cualidades.

Creed: Rise To Glory : Lanza tus mejores golpes en este juego de boxeo, considerado como uno de los mejores dentro de la realidad virtual.