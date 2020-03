Instagram prepara sus mensajes que se autodestruyen

De la misma forma que Facebook está implementando los mensajes con fecha de caducidad en Whatsapp (os lo explicamos en este vídeo), también lo está haciendo en Instagram.

Así es, los mensajes efímeros están en la lista de funciones en desarrollo de Instagram, aunque aún no se ha hecho oficial.

Lo ha descubierto la desarrolladora Jane Manchun Wong haciendo ingeniería inversa, estudiando el código de la aplicación para verificar cómo efectivamente hay una versión básica, pero que permite saber cómo funcionará.

Estará disponible en los Mensajes directos, de forma que en cuanto salgan de la ventana, los mensajes desaparecerán. No será algo de 24 horas ni un número predefinido por el usuario, y sí algo del tipo «en cuanto lo abras, solo tendrás una oportunidad para leerlo».

Instagram is working on “🙊 mode” where messages disappear

It seems to be in an early barebone version but I tried my best to demonstrate how it might work pic.twitter.com/ZrUZZj0TWo

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2020