Un mouse que puede cambiar de forma, la nueva patente de Apple

El mouse es un dispositivo que no ha cambiado mucho en los últimos años. Son más precisos, tienen un diseño más aerodinámico, no tienen la bola mecánica inferior (por lo que se ensucian menos)… pero en su base no ha cambiado tanto.

Prácticamente todos ellos tienen el mismo tamaño, no hay tallas, como la ropa, por lo que es difícil que se adapten perfectamente a cualquier tipo de mano. Crear un mouse de tamaño personalizado no parece factible, pero Apple ya ha presentado la patente.

En el documento se muestra un mouse que pueda cambiar su forma gracias a actuadores que pueden manipular el exterior del mouse y cambiar su forma para adaptarse a la mano del usuario.

En una realización, la forma o curvatura del perfil del mouse está optimizada para adaptarse a la mano de un usuario. El mouse puede incluir varios sensores para determinar si la curvatura coincide con el contorno de la mano del usuario, y la forma del mouse puede cambiarse en consecuencia […] El procesador puede ser un procesador de un dispositivo informático que está conectado al mouse. La detección de la condición puede incluir detectar una cantidad de una superficie exterior del ratón que está en contacto con la mano de un usuario […] Los sensores pueden ser sensores capacitivos que detectan cambios en la capacitancia cuando una mano está en contacto con un área de la superficie cerca del sensor. En una realización, los sensores están dispuestos en una matriz de manera que las salidas de los sensores pueden usarse para determinar qué parte de la superficie está siendo contactada por una mano.

Una empresa llamada Mad Catz ya tuvo esa idea con un un mouse para juegos llamado R.A.T., que ofrecía la posibilidad de personalizar ciertos atributos físicos para adaptarse mejor al usuario. Aquí lo tenéis en vídeo:

Recordad que una patente no es un producto, puede ser que nunca salga del papel, y que nunca veamos el mouse que Apple ya tiene en mente.