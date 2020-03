La familia de aplicaciones para Android Go crece con la nueva aplicación de cámara

Google sigue sumando nuevas aplicaciones móviles para Android Go, una edición de Android pensada para funcionar en teléfonos más modestos (gama baja). A este respecto, a la familia de aplicaciones Go como el buscador Google Go, la galería de imágenes Gallery Go, entre otras, llega ahora Camera Go, una aplicación de cámara para Android Go en la que, según expone Google, permite a los usuarios tomar recuerdos de sus momentos sin necesidad de tener en consideración ni el rendimiento de la aplicación ni el almacenamiento del propio dispositivo.

A este respecto, Google enfatiza que Camera Go cuenta con una interfaz limpia y simple, pensada para todos aquellos que usan teléfonos móviles inteligentes por primera vez. A pesar de su facilidad de uso, Camera Go cuenta con funciones como el ya tan popular modo retrato «para sarle a sus fotos un aspecto profesional», en referencia al uso del bokeh para resaltar el sujeto respecto del fondo.



Además, la propia aplicación se mantendrá vigilante en lo que respecta al espacio de almacenamiento interno del propio dispositivo, ayudando a recuperar espacio de almacenamiento para que los usuarios nunca se vean apurados a la hora de tomar sus fotografías y vídeos.

Por otro lado, Google recuerda que en las aplicaciones Go se han introducido una serie de funciones de privacidad para proteger a millones de personas que se conectan por primera vez. Y de manera relacionada, también ha señalado que, en asociación con Safaricon, el mayor proveedor de telecomunicaciones de Kenia, han llevado más de 900.000 teléfonos móviles inteligentes a personas en Kenia, buscando no sólo permitirse estar a Internet a un mayor número de personas, sino además a reducir la brecha de género en el uso de los teléfonos móviles inteligentes.

Con respecto a Camera Go, esta aplicación estará disponible en el Nokia 1.3 (Pantalla IPS de 5,7″ HD+, Snapdragon 215, 1 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento interno, batería de 3.000 mAh, cámara frontal de 5 MP, cámara posterior de 8 MP) que llegará durante el próximo mes por debajo de los 100 euros, presentado hoy mismo junto al Nokia 5.3, y llegará más adelante a más dispositivos bajo Android Go.