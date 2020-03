La Comisión Europea invita a Netflix y otras plataformas a bajar su calidad temporalmente

El confinamiento de los ciudadanos en una serie de países europeos se está dejando notar en las infraestructuras de los operadores de telefonía, que están viendo un incremento significativo del tráfico, tanto de las redes fijas como de las redes móviles.

A este respecto, están pidiendo activamente a sus usuarios un uso responsable de los servicios de transmisión como Netflix al objeto de no congestionar la red en aquellas horas en el que muchas personas están trabajando desde sus hogares.



Entre otras recomendaciones, instan al uso de Netflix y otras plataformas de ocio en horas en el que la demanda sea menor, además de optar preferentemente por usar redes fijas en lugar de sus planes de datos. Ahora, la Comisión Europea está tomando cartas en el asunto para tratar de compatibilizar el teletrabajo con los servicios de vídeo bajo demanda.

En este sentido, Thierry Breton, comisionado para el mercado interno de la UE, que además fue director general de France Telecom, expresó vía Twitter que ya se había puesto en contacto con el CEO de Netflix, Reed Hastings, para trasladarle la posibilidad de llevar a los usuarios a una definición estándar, por debajo de la definición HD, durante el tiempo que dure la crisis sanitaria a causa del coronavirus covid-19.

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix

To beat #COVID19, we #StayAtHome

Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.

To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.

— Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020