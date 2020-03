GitHub compra plataforma de desarrollo JavaScript npm Inc y plantea su integración futura

GitHub, la plataforma de repositorio de código abierto de Microsoft, está adquiriendo npm Inc, una plataforma de desarrollo para JavaScript, según avanzaron ambas compañías en sus respectivos comunicados, con la idea de que en un futuro pueda integrar esta plataforma para desarrolladores de JavaScript dentro de la propia GitHub.

Para GitHub:

El trabajo del equipo de npm en los últimos 10 años, y las contribuciones de cientos de miles de desarrolladores y mantenedores de código abierto, han convertido a npm en el hogar de más de 1.3 millones de paquetes con 75 mil millones de descargas al mes.

Además, señala que npm seguirá estando siempre disponible y de manera gratuita. Completado el cierre de adquisición, los planes más inmediatos pasan por invertir en la infraestructura y plataforma de registro, en la mejora de la experiencia central, y además de interactuar con la comunidad de javascript, de la que espera conseguir ideas para definir el futuro de npm.

Ya más adelante, la idea pasa por integrar GitHub y npm «para mejorar la seguridad de la cadena de suministro de software de código abierto, y le permitirá rastrear un cambio desde una solicitud de extracción de GitHub a la versión del paquete npm que lo arregló».

Desde GitHub agregan que seguirán soportando a los clientes de pago npm Pro, Teams y Enterprise, además de fuertes inversiones «en paquetes de GitHub como un excelente registro de paquetes en varios idiomas que está completamente integrado con GitHub».

Más adelante del presente año, permitirán que los clientes de pago puedan mover sus paquetes privados de npm a paquetes de GitHub, para permitir que «npm se centre exclusivamente en ser un gran registro público para JavaScript».

Para solventar las preguntas de los interesados, tienen previsto realizar un evento Ask Me Anything (AMA) en Reddit en los próximos días.

Para Robin Ginn, director ejecutivo de la Fundación OpenJS: