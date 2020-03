Recomendaciones verificadas de libros de personas a las que admiramos

Es muy fácil leer por las redes sociales que Bill Gates ha recomendado un libro, o que el fundador de Google ha recomendado otro, pero es difícil tener seguridad de que esa recomendación es real, motivo por el que se hace necesario tener un lugar centralizado para guardar las realmente verificadas.

Los libros son una fuente de inspiración constante, y si las personas que admiramos recomiendan una lectura, no hay que pensarlo dos veces: hay que hacerles caso.

Así nace Read This Twice.

Su creador, Vahe Hovhannisyan, comentó en Producthunt el motivo por el cual creyó necesario tener algo así:

Hace unos meses busqué en Google recomendaciones de libros de Peter Thiel que me dieron muchos sitios web / artículos con listas de docenas de sus grabaciones. Quería asegurarme de que no se tratara de listas aleatorias, sino de libros que realmente recomendaba, pero la mayoría de los sitios web no mencionaron sus fuentes.

Los que lo hicieron, en su mayoría apuntaban a otras listas sin fuentes. En pocas palabras, me llevó mucho más tiempo del que debería encontrar una fuente confiable. De ahí nació la idea de construir Read This Twice.