Dos nuevos sitios sobre el coronavirus: uno de Alphabet y otro de Microsoft

Cuando hay mucha información sobre un tema, se agradece que existan propuestas para concentrarla y filtrarla, y eso es lo que están haciendo las grandes empresas con el asunto del coronavirus.

Hoy continúa la cuarentena en muchos países, y mientras miles de personas siguen trabajando (unos remotamente y otros sin cambios aparentes), los datos siguen circulando por la web: más infectados, más personas en los hospitales y más servicios sanitarios saturados para atender a cualquier tipo de demanda.

Porque recordemos: el principal problema no está en la baja letalidad del virus y sí en su enorme capacidad de contagio, que hace que miles de personas accedan a los hospitales al mismo tiempo saturando la red sanitaria del país (lo que puede provocar muchas muertes entre enfermos que no tienen coronavirus).

El caso es que hoy nacen dos nuevos sitios web, uno de Alphabet (empresa madre de Google) y otro de Microsoft, con el coronavirus como protagonista.

Project Baseline

Verily, una subsidiaria de Alphabet, está colaborando con la oficina del Gobernador de California, las autoridades federales, estatales y locales de salud pública, para ayudar a las personas con el examen COVID-19.

El Project Baseline permite que las personas que residen en California pueden inscribirse para hacerse la prueba de COVID-19 sin cargo. En la actualidad, solo está disponible para personas que viven en los condados de Santa Clara y San Mateo.

Verily primero pide que iniciemos sesión con la cuenta de Google para después completar un formulario en línea con preguntas básicas relacionadas con la salud. Una vez hecho, se recibirán los resultados por correo electrónico; Si el usuario es elegible para una prueba, la compañía pedirá que se visite su centro más cercano para un chequeo gratuito en el momento asignado.

Las preguntas frecuentes en el sitio aclaran que todos los datos se almacenarán en un formato cifrado y no se compartirán con los anunciantes.

Más información en projectbaseline.com.

Bing Coronavirus

El buscador de Microsoft ha publicado una página con un mapa en el que muestra en tiempo real las infecciones detectadas (que no reales) en diferentes países. Al pulsar en cada país, veremos una selección de noticias actualizadas relacionadas con el tema.

Usan datos de la World Health Organization (WHO), US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y la European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Al igual que en los mapas ya conocidos, se ven datos de personas muertas y recuperadas.

Podéis verlo en bing.com/covid.