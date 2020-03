Versiones modificadas de Whatsapp con nuevas funciones

Cuando se trata de aplicaciones de mensajería instantánea, no cabe duda que WhatsApp representa el líder indiscutible en esta materia, siendo ratificado por sus más de 2 mil millones de usuarios alrededor del mundo.

Desde enviar documentos y contenidos multimedia hasta anular el envío de mensajes, son tantas las herramientas que WhatsApp posee para facilitar la comunicación que resultaría difícil pensar que sus usuarios pudieran sentirse insatisfechos con su uso.

No obstante, parece que para los usuarios de WhatsApp en África, esta aplicación aun requiere de algunas funciones adicionales, como la de programar mensajes o permitir el envío de archivos de gran tamaño (algo que ya tiene telegram, por cierto), viéndose así en la necesidad de tomar el asunto en sus manos y proceder al desarrollo de versiones modificadas de WhatsApp.

De acuerdo con un informe publicado en el medio digital Quartz por el reportero Yomi Kazeem, estas versiones de WhatsApp modificadas (mods) no han sido puestas a disposición en ninguna tienda oficial de aplicaciones para ser descargadas, sino que, aquellos que deseen obtenerlas, deberán hacerlo desde fuentes no oficiales o mediante transferencia de dispositivo a dispositivo.

GBWhatsApp y YoWhatsApp han sido algunas de las versiones alternativas surgidas como resultado de la iniciativa tomada por algunos usuarios en África en la que Kazeem señala que se han convertido en aplicaciones incluso más populares que Facebook y Messenger.

Es así como, con el propósito de mejorar la experiencia de uso con WhatsApp, estas aplicaciones alternativas de mensajería instantánea fueron dotadas con funciones adicionales, como el bloqueo de contraseña para ser usado en conversaciones específicas, una amplia biblioteca de temas, vistas previas de archivos y mensaje de estado personalizado para ser mostrado a contactos específicos.

No obstante, a pesar de los beneficios que pueda suponer para los usuarios el uso de estas versiones alternativas de WhatsApp, lo cierto es que las mismas pueden ser propensas a presentar vulnerabilidades de seguridad, así como ser el medio perfecto para la propagación de malware.

Sumado a esto se encuentra el hecho de que los chats de estos mods no cuentan con sistema de cifrado, haciéndolos así susceptibles de ser intervenidos por un hacker o alguna agencia de gobierno para espiar las conversaciones generadas allí, siendo también su existencia una violación a los términos y servicios de WhatsApp, quien es probable que termine prohibiendo su divulgación.

Cabe destacar que WhatsApp no es la primera aplicación en tener versiones alternas modificadas, Telegram cuenta también con versiones no oficiales como Supergram y Plus Messenger.