Bill Gates renuncia a la junta directiva de Microsoft

Microsoft anunció que Bill Gates dejará su puesto en el consejo directivo de la empresa. El cofundador de Microsoft quiere dar un paso al costado para dedicar toda su atención a la filantropía.

Aún así no estará totalmente desvinculado ya que seguirá desempeñando su función de asesor tecnológico de Satya Nadella, CEO de Microsoft, tal como lleva haciéndolo desde 2014.

La junta se ha beneficiado del liderazgo y la visión de Bill. Y Microsoft continuará beneficiándose de la pasión técnica y los consejos continuos de Bill para impulsar nuestros productos y servicios.

No es la primera vez que Bill Gates toma la decisión de renunciar a su papel dentro de Microsoft para dedicar más tiempo a su Fundación Bill y Melinda Gates y diferentes proyectos de filantropía. En 2008 renunció a la dirección ejecutiva de Microsoft, y en 2014 dejó de desempeñar su cargo como presidente de la junta de la compañía.

Y ahora plantea su necesidad de dedicarse al 100% en sus iniciativas filantrópicas, tal como menciona en su post en LinkedIn bajo el título «Focusing my time»:

Tomé la decisión de renunciar a las dos juntas públicas en las que presto servicios, Microsoft y Berkshire Hathaway, para dedicar más tiempo a las prioridades filantrópicas, incluida la salud y el desarrollo global, la educación y mi creciente compromiso para abordar el cambio climático

Así que ya no formará parte de la junta directiva de Microsoft ni del consejo directivo de Berkshire Hathaway, un holding estadounidense.

Imagen de Bill Gates en el TED “The next outbreak? We’re not ready«